Улицу Николая Руднева очистили от автохлама

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Владельцам брошенных машин дают время на то, чтобы забрать своё имущество. Если этого не происходит, автомобили отправляются на свалку.

В понедельник, 26 августа, с ул. Николая Руднева были вывезены три бесхозных автомобиля. У них были спущены колеса и разбиты стекла, а салон одной из машин и вовсе превратился в свалку мусора.

Эвакуации подлежит транспорт с признаками бесхозности, стоящий без движения более двух месяцев. Владельцам таких машин дают время на то, чтобы забрать своё имущество.

Если в установленный срок этого не происходит, машину эвакуируют, оформляют в собственность администрации и утилизируют. Доход от утилизации поступает в городскую казну.