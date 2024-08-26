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Тульским охотникам разрешат в осенне-зимнем сезоне добыть трёх бобров и трёх куниц
Фото: ekolog.tularegion.ru

Тульским охотникам разрешат в осенне-зимнем сезоне добыть трёх бобров и трёх куниц

Выдавать заявления на отстрел этих животных начнут 3 и 11 сентября соответственно.

Услуга по выдаче разрешений на добычу бобров и куниц в охотничьих угодьях Тульской области в осенне-зимний сезон 2024-2025 годов откроется в сентябре на портале «Госуслуги 71»

Во вторник, 3 сентября, с 11.00 можно будет подать заявление на отстрел бобров, а с 11.00 16 сентября откроется приём заявлений на охоту на куниц. Норма допустимой добычи этих видов – 3 особи на одного охотника за сезон.

Также разрешения можно будет получить в МФЦ, расположенных в районных центрах по месту нахождения охотничьих хозяйств. Разрешения на охоту в хозяйствах «Тульское» и «Гамовское» выдаются по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б, с 8.00 до 20.00.

 

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