Большинство жителей Тульской области признались, что не берут денег в долг

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А если берут, то у родственников и друзей.

Если нужны деньги, то каждый пятый житель Тульской области чаще всего обращается в банк за кредитом. Около 12% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 62% опрошенных вообще не берут денег в долг, заявили аналитики SuperJob.

Занимать деньги стали реже: за год на 7% выросла доля тех, кто вообще ни у кого не берет в долг. А вот число россиян, готовых дать в долг, напротив, выросло на 8%.

По сравнению с прошлым годом давать в долг стали не только чаще, но и больше: средняя сумма, которую россияне могут одолжить родственнику, сегодня составляет 18 000 рублей, другу — 14 000 рублей, коллеге — 8000 рублей.