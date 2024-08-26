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Большинство жителей Тульской области признались, что не берут денег в долг
Фото: ru.freepik.com.

Большинство жителей Тульской области признались, что не берут денег в долг

А если берут, то у родственников и друзей.

Если нужны деньги, то каждый пятый житель Тульской области чаще всего обращается в банк за кредитом. Около 12% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 62% опрошенных вообще не берут денег в долг, заявили аналитики SuperJob. 

Занимать деньги стали реже: за год на 7% выросла доля тех, кто вообще ни у кого не берет в долг. А вот число россиян, готовых дать в долг, напротив, выросло на 8%.

По сравнению с прошлым годом давать в долг стали не только чаще, но и больше: средняя сумма, которую россияне могут одолжить родственнику, сегодня составляет 18 000 рублей, другу — 14 000 рублей, коллеге — 8000 рублей.

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Автор:
сегодня, в 09:26 +1
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