Как провели каникулы тульские школьники: итоги опроса

В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Тулы.
- 28% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома.
- Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу.
- Дети 21% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму).
- 14% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург).
- У 5% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ).
- 1% родителей отправили детей в школьный лагерь.
- 7% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.
А где отдыхали ваши дети?