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Как провели каникулы тульские школьники: итоги опроса

Как провели каникулы тульские школьники: итоги опроса

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что летние каникулы школьников из Тулы прошли дома, на даче и на море.

В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Тулы.

  • 28% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома.
  • Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу.
  • Дети 21% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму).
  • 14% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург).
  • У 5% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ).
  • 1% родителей отправили детей в школьный лагерь.
  • 7% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.
 


А где отдыхали ваши дети? 

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