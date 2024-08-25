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Погода в Туле 26 августа: +31°С и без осадков
Фото Артема Жильцова

Погода в Туле 26 августа: +31°С и без осадков

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.

В Тульской области 26 августа прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +26…+31°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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