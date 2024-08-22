Илья Беспалов: «Наш флаг – символ единства и независимости»

Фоторепортаж Катерины Беловой.

22 августа на Казанской набережной в Туле прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Центром праздника стала площадка «Газона».

Для взрослых и детей прошли тематические творческие мастер-классы, квест «Арсенал и щит России».

Малыши гоняли на беговелах в гонке от Федерации беговелоспорта Тульской области «Городской спринт». Академия тенниса и академия футбола Александра Островского подготовили свои мастер-классы для детей.

Ярким мероприятием стал фестиваль красок.

На сцене в это время шла концертная программа от местных творческих коллективов и исполнителей. Волонтеры раздавали ленточки, флаги и значки в цветах российского триколора.

Площадки посетил глава администрации Тулы Илья Беспалов. И даже поучаствовал в мастер-классе.

Со сцены он поприветствовал туляков и поздравил их:

— Сегодня вся наша страна отмечает День Государственного флага. Российский триколор — это символ могущества, это государственный символ нашей Родины. Сегодня — праздник для всех патриотов, для всех неравнодушных людей.

Наши земляки защищают Россию от врага в ходе специальной военной операции и готовы на все, отстаивая честь Флага и Родины. Пусть в сердце каждого из нас живет гордость за большую и малую Родину. Наша сила — в единстве и в любви к России!

Я желаю всем тулякам, конечно, крепкого здоровья и благополучия. А нашей большой великой стране — дальнейшего развития и ещё более грандиозных побед.

Илья Беспалов вручил активным тулякам почетные знаки «Мастер своего дела». Награда учреждена по инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева.

Завершило праздник выступление кавер-группы «Соль».

Также тематические мероприятия состоялись в населенных пунктах Большой Тулы.