Илья Беспалов: «Наш флаг – символ единства и независимости»

22 августа на Казанской набережной в Туле прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Центром праздника стала площадка «Газона».
Для взрослых и детей прошли тематические творческие мастер-классы, квест «Арсенал и щит России».
Малыши гоняли на беговелах в гонке от Федерации беговелоспорта Тульской области «Городской спринт». Академия тенниса и академия футбола Александра Островского подготовили свои мастер-классы для детей.
Ярким мероприятием стал фестиваль красок.
На сцене в это время шла концертная программа от местных творческих коллективов и исполнителей. Волонтеры раздавали ленточки, флаги и значки в цветах российского триколора.
Площадки посетил глава администрации Тулы Илья Беспалов. И даже поучаствовал в мастер-классе.
Со сцены он поприветствовал туляков и поздравил их:
— Сегодня вся наша страна отмечает День Государственного флага. Российский триколор — это символ могущества, это государственный символ нашей Родины. Сегодня — праздник для всех патриотов, для всех неравнодушных людей.
Наши земляки защищают Россию от врага в ходе специальной военной операции и готовы на все, отстаивая честь Флага и Родины. Пусть в сердце каждого из нас живет гордость за большую и малую Родину. Наша сила — в единстве и в любви к России!
Я желаю всем тулякам, конечно, крепкого здоровья и благополучия. А нашей большой великой стране — дальнейшего развития и ещё более грандиозных побед.
Илья Беспалов вручил активным тулякам почетные знаки «Мастер своего дела». Награда учреждена по инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева.
Завершило праздник выступление кавер-группы «Соль».
Также тематические мероприятия состоялись в населенных пунктах Большой Тулы.