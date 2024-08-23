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В Тульской области образовано 3 участка для голосования на выборах курского губернатора

В Тульской области образовано 3 участка для голосования на выборах курского губернатора

Куряне, эвакуированные из приграничных районов в Тульскую область, смогут принять участие в выборах губернатора Курской области.

Для этого в нашем регионе Курской областной избирательной комиссией создано 3 экстерриториальных избирательных участка в Туле, Новомосковске и Алексине.

— Тульская область вошла в число 13 российских регионов, где избирательной комиссией Курской области созданы экстерриториальные участки для голосования граждан, выехавших из приграничных районов. Голосование будет проводиться досрочно в течение четырех дней: с 30 августа по 2 сентября включительно, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Члены экстерриториальных избирательных комиссий посетят пункты временного размещения граждан. Жители Курской области, которые проживают не в ПВР, смогут лично прийти на избирательные участки.

Адреса экстерриториальных избирательных участков:

  • УИК № 7017 — Тула, ул. Тургеневская, 67, Главное управление по Центральному территориальному округу администрации г. Тулы.
  • УИК № 7018 — Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 10, администрация МО город Алексин.
  • УИК № 7019 — Новомосковский район, село Гремячее, ул. Новики, 14, Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение.

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