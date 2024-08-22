Как изменится Тульская область в ближайшие годы: Дмитрий Миляев подвел итоги работы над программой развития региона

Фото Алексея Пирязева.

22 августа в Атриуме кремля врио губернатора подвел предварительные итоги работы по обновлению Программы развития Тульской области до 2030 года.

В июне Дмитрий Миляев поручил обновить Программу развития в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным, и продлить ее действие до 2030 года.

Работа над обновлением программы велась в тесном взаимодействии с жителями. Состоялось 20 экспертных сессий: семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных с участием представителей всех муниципалитетов. Всего в работе экспертных сессий приняли участие более 1 500 человек. Это отраслевые эксперты и жители сел, городов и районов, главы муниципалитетов и депутаты разных уровней, члены Общественной палаты и волонтеры, руководители предприятий, представители научного сообщества, министерств и ведомств. Было собрано более 3 000 предложений.

И хотя сессии завершили свою работу, у каждого жителя Тульской области остается возможность внести свои предложения в программу развития региона. Это можно сделать на сайте программы, через сообщество «ВКонтакте» или по электронной почте. Сейчас эксперты Правительства продолжают работу над этими предложениями. Финальная версия новой Программы будет готова в декабре.

Дмитрий Миляев обозначил основные принципы в работе над Программой.

«В центре внимания всегда должен быть человек с его потребностями и интересами. Главное — открытость власти и прямой контакт с людьми, искренность и готовность отвечать на их вопросы, объяснять решения. Особое внимание — муниципалитетам, развитию небольших населенных пунктов. Необходимо работать с людьми так, чтобы слушать, слышать и понимать каждого. Наш регион должен стать территорией взаимопонимания», — сказал Дмитрий Миляев.

Благоустройство, ЖКХ

Особое внимание в Программе развития будет уделено комфорту и благополучия жителей, в том числе — в сельских районах.

На улучшение и ремонт коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и создание комфортной городской среды только за последние три года направлено 9 млрд руб. Ежегодно меняется более 110 км тепловых сетей, 80 км сетей водоснабжения. До конца 2024 года доля жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой составит 94,2%.

«Посещая Узловую, Киреевск, Донской и другие муниципальные образования области, получаю большой запрос жителей на повышение надежности и качества коммунальных услуг, прежде всего водоснабжения. Министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями необходимо подготовить комплексные планы модернизации коммунальной инфраструктуры», - сказал Дмитрий Миляев.

По инициативе Дмитрия Миляева для устранения самых острых вопросов и «болевых точек» в муниципалитетах разработана 5-летняя программа «Наш район». Она затронет темы, волнующие жителей всех районов: обновление сетей водоснабжения и реконструкция водонапорных башен на селе; обустройство/щебенение сельских дорог, асфальтирование придомовых проездов и ремонт тротуаров к социальным объектам; ремонт дымовентканалов в многоквартирных домах и лифтового оборудования; установка детских и спортивных площадок; благоустройство контейнерных площадок; реконструкция старых советских стадионов и строительство модульных клубов в поселках.

Ежегодно на решение этих проблем из бюджета Тульской области будет выделяться более 1 миллиарда рублей.

«К вопросам благоустройства в регионе нужно подходить системно. Поручаю Правительству в месячный срок разработать и довести до муниципалитетов порядок приема заявок для включения в программу „Наш район“. Также к этой работе должны подключиться депутаты всех уровней», — сказал Дмитрий Миляев.

Также Дмитрий Миляев поручил министерству ЖКХ региона до 2030 года благоустроить 1000 дворовых и не менее 50 общественных территорий, продлить региональную программу «Чистая вода Тульской области» и дополнительно предусмотреть на ее реализацию не менее 200 млн руб. в год.

«Просто благоустроить территорию мало, надо поддерживать уже благоустроенные пространства. Всем муниципальным образованиям необходимо предусматривать денежные средства на содержание общественных пространств», — отметил Дмитрий Миляев.

Он обратил особое внимание на содержание Казанской набережной в Туле и поручил администрации города разработать предложения по ее реновации и расширению зоны благоустройства.

Также Дмитрий Миляев поручил профильным органам исполнительной власти, задействованным в реализации новой программы, в месячный срок разработать и довести до муниципалитетов порядок приёма заявок для включения в программу. В эту работу должны быть включены и наши депутаты всех уровней.

Социальная сфера

Врио губернатора отметил необходимость продолжения поддержки семей, в частности, предоставление областного материнского капитала. Благодаря этой мере более 6 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия, и она будет продлена до 2030 года. Еще одна важная задача –повышение благосостояния жителей.

Особое внимание в Программе будет уделено поддержке участников СВО и их семей.

«Для участников СВО и их семей и в целом для ветеранов боевых действий будет создан единый центр „Герой 71“. Здесь наши защитники и их близкие смогут получить всю необходимую им помощь в режиме „одного окна“. Правительство области будет делать все, чтобы наши герои смогли быстрее вернуться к нормальной мирной жизни. реализовать себя в самых разных отраслях: в экономике, в бизнесе, в спорте, а также в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении. Важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей», — отметил Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что работа центра должна быть построена таким образом, чтобы ветераны чувствовали заботу, чуткое отношение и не сталкивались бюрократических сложностей.

Здравоохранение

Один из важнейших вопросов — сохранение и привлечение кадров. При минздраве региона создан и успешно работает кадровый центр. Укомплектованность учреждений врачами по итогам 2023 года составила 79,55%, а по состоянию на 1 августа — 83,3%, что выше целевого значения (83,0%).

Для привлечения медицинских работников на работу в Тульскую область и сокращения оттока медицинских кадров реализуется комплекс мер социальной поддержки: различные единовременные и ежемесячные выплаты для различных категорий медицинских работников, приобретение автомобилей для медиков на селе, ежемесячная компенсация за наем жилых помещений до 20 тыс. рублей. Отдельно стоит отметить меры по обеспечению жильем. В служебный жилищный фонд, находящийся в ведении регионального минздрава, в настоящее время включено 235 квартир. До конца года в служебный фонд планируется ввести еще 20 квартир. По истечении 10 лет работы в медицинском учреждении квартира может быть передана медицинскому работнику в собственность.

По целевым направлениям в медицинских вузах учатся более 1100 студентов и ординаторов. С сентября 2024 года целевое обучение начнется и в средних медицинских учебных заведениях с представлением мер поддержки из регионального бюджета.

С сентября этого года работающие пенсионеры-медики начнут получать ежемесячные выплаты: 10 тыс. руб. — врачам и 5 тыс. руб. — среднему медперсоналу.

Продолжится развитие инфраструктуры и материально-технической базы здравоохранения. До 2030 года будет капитально отремонтировано 132 объекта. Установят 70 модульных ФАПов в Кимовском, Щекинском, Ясногорском, Белевском, Узловском, Ефремовском, Плавском, Суворовском, Богородицком, Заокском районах, г. Донском. Закупят 383 автомобиля, 603 единицы современного медоборудования и 14 передвижных комплексов.

По федеральной программе планируется начать строительство нового хирургического корпуса больницы скорой помощи им. Ваныкина в Туле. Строительство нового стационара позволит объединить все экстренные хирургические службы Тулы в одном корпусе и создать единое приемное отделение скорой медицинской помощи. Благодаря этому не придется больше перевозить пациентов в другие стационары.

По словам Дмитрия Миляева, все эти меры позволят повысить доступность и качество медицинской помощи, существенно снизить смертность и обеспечить достижение одной из главных национальных целей — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 77,02 лет.

«В сфере здравоохранения необходим акцент на человека. Медицина должна быть дружелюбной и комфортной для пациентов. Наша цель — обеспечить доступность и качество медицинской помощи для всех жителей области», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Физкультура и спорт

Тула — спортивный регион. По итогам 2023 года регулярно занимаются спортом более 800 тысяч жителей области - 61,1%. Это 3-е место в ЦФО и 8-е — по РФ. Минспорт Российской Федерации поставлена задача к 2026 году увеличить долю жителей, занимающихся спортом, до 72%, а к 2030 — достичь 76%.

За последние 8 лет в области построено более 200 объектов физкультуры и спорта. Врио губернатора поблагодарил социальных партнеров, которые помогли реализовать эти проекты.

Эта работа будет продолжена. В 2024 году введут в эксплуатацию ФОК в Скуратовском и модульный спортзал в Советске, капитально отремонтируют стадион «Ресурс» в Богородицке и ФОК в Плеханово. Также в этом году приступили к строительству ФОКов в Алексине и Арсеньево, которое будет завершить в следующем году. Также в районах области будет реконструировано 24 советских стадиона.

«Приоритет спортивной политики региона до 2030 года — повышение вовлеченности жителей в занятия физической культурой и спортом. Также важно создать условия для самореализации талантливых спортсменов в спорте высших достижений», — сказал Дмитрий Миляев.

Он поручил министерству спорта до 2030 года капитально отремонтировать 24 муниципальных стадиона, построить не менее 5 новых спорткомплексов и 50-метровый бассейн в Туле.

«Совместно с федеральными коллегами необходимо проработать вопрос федерального софинансирования этих программ. Важно обеспечить подбор кадрового персонала и дальнейшую загрузку на всех новых объектах спорта и привлекать тренеров для занятий с детьми на открытых спортивных площадках», - поручил Дмитрий Миляев.

Образование

Система образования в области четко ориентирована на потребности рынка труда. Активно развивается профильное обучение (профильные классы в школах), все больше ребят выбирают для себя технические и естественнонаучные дисциплины.

Усиливается работа по проекту «Профессионалитет». Тульская область уже давно развивает дуальное образование — модель, при которой работодатели максимально активно участвуют в процессе подготовке специалистов. И «Профессионалитет» стал здесь большим подспорьем для региона, дал новые возможности для того, чтобы готовить именно те кадры, который которые сейчас востребованы на рынке труда. В рамках проекта регионе уже создано 8 кластеров.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования Тульской области совместно с работодателями до 2030 года вовлечь в реализацию проекта «Профессионалитет» не менее 90% подведомственных колледжей.

89,6% детей занимаются по программам дополнительного образования. Такой показатель достигнут в том числе благодаря созданию в рамках нацпроектов 150 Центров образования «Точка роста», 5 детских технопарков «Кванториум», 4 центров цифрового образования детей «IT-куб», 3 Центров поддержки одаренных детей. До конца года будут созданы еще 31 Точка роста, 3 кванториума и IT-куб.

По словам Дмитрия Миляева, на нескольких экспертных сессиях звучали идеи о расширении целевого набора в учебные заведения. Это могло бы помочь в привлечении кадров на небольших территориях, особенно если молодые специалисты будут гарантированно получать место и другие преференции, которые позволят им комфортно жить и работать, принося пользу людям.

Будет продолжена работа по капремонту и строительству школ. В 2024 году будет завершено строительство двух школ в Туле. К 2030 в целом по области построят еще 3 и капитально отремонтируют 48 школ. Также Дмитрий Миляев поручил областному минобру продолжить обновление инфраструктуры детских садов и колледжей.

Развитие системы образования невозможно без квалифицированных педагогических кадров. В этом году принята комплексная программа Тульской области по кадровому обеспечению отрасли до 2030 года. Она предусматривает профессиональную подготовку, различные меры поддержки для педагогов профессиональная подготовка, усиление мер поддержки педагогов повышение престижа профессии.

Молодежная политика

Открыто 19 центров для молодежи. В 2024 году будет завершен капитальный ремонт Тульского областного центра молодежи и отремонтированы молодежные площадки в Донском и Ясногорске.

К 2030 году будет создана сеть современных молодежных центров и подростковых клубов во всех муниципалитетах.

Активно развивается Движение Первых: уже открыто и успешно работает 21 местное отделение и 519 первичных отделений в школах, участниками движения сегодня стали 50 тысяч школьников. Дмитрий Миляев поблагодарил молодежь за взрослую гражданскую позицию.

Растет волонтерское движение. В него входят более 112 тысяч добровольцев. Они участвуют во всех крупных событиях региона, в том числе в доставке гуманитарной помощи, поддержке военнослужащих и их семей.

«Наша задача — дальнейшее развитие экосистемы в сфере добровольчества. Необходимо в 1,5 раза увеличить число волонтеров. В этой связи поручаю открыть во всех муниципалитетах региона Добро.Центры, которые станут опорными точками развития добровольчества», — поручил врио главы региона.

Будет расширена поддержка социально активной и талантливой молодежи. В частности, — за счет увеличения числа получателей и размера премии Правительства области, в ней появится новая номинация — по благотворительной деятельности и добровольчеству.

Культура

В Тульской области продолжится обновление учреждений культуры. К 2030 году будет модернизировано 350 объектов. В числе крупных проектов — реконструкция тульского драмтеатра, реставрация зданий филармонии и Дома дворянского собрания.

К 2030 году в регионе появится свыше 60 модульных клубов в сельских поселениях и малых городах. В каждом муниципалитете будут открыты модельные библиотеки, появится 30 кинозалов.

Тульская область укрепляет свои позиции третьей музейной столицы России. В Музейном квартале к 2026 году откроется еще 3 филиала федеральных музеев.

«Масштабные федеральные проекты остаются точками роста для культуры региона: празднование в 2028 году 200-летия Л. Н. Толстого и в 2030 году 650-летия Куликовской битвы, где будет создан новый музей „Русское поле“. Поручаю начать работу по созданию уникального исторического парка „Исток Дона“ в Новомосковске и приступить к его проектированию», - сказал Дмитрий Миляев.

Экология

За последние три года создано 6 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 1 федерального значения — национальный парк «Тульские засеки» общей площадью более 7 тыс. га.

Работают 2 комплекса переработки ТКО в Дубне и Туле. Рекультивировано 12 свалок и ликвидирована 141 несанкционированная свалка отходов. Внедрена информационная система вывоза ТКО.

Правительств Тульской области совместно с предприятиями системно ведет работу по сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух и неочищенных стоков в водные объекты, по рекультивации земель, ликвидации свалок и созданию инфраструктуры по переработке отходов.

С 2025 года будет запущен экологический мониторинг с применением комплекса беспилотников с анализаторами воздуха. Особое внимание занимают модульные посты наблюдений. Первый пост установлен в п. Косая Гора в зоне влияния Косогорского металлургического завода. Эта практика будет расширена на всех муниципалитеты.

«Необходимо и дальше проводить взвешенную экологическую политику. Реализация новых проектов должна в обязательном порядке включать в себя ресурсосбережение, применение малоотходных и безотходных технологий, утилизацию и переработку отходов», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

В 2024 году в Туле будет запущен еще один комплекс по переработке отходов мощностью 480 тысяч тонн в год. А в 2025-м мы создадим индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения ТКО в Узловском районе мощностью 300 тысяч тонн год.

По обращениям жителей Алексина, Донского и Богородицкого района будет разработана программа по улучшению ситуации с содержанием контейнерных площадок. В этом году будет обустроено не менее 127 площадок.

Дмитрий Миляев поручил министерству природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с органами местного самоуправления модернизировать систему управления потоками отходов региона для повышения эффективности работы по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок.

Дороги и транспорт

В 2024 году завершится строительство важного объекта для Тулы — моста через Упу, который свяжет три крупных района областного центра. Продолжится реконструкция путепроводов и мостовых переходов в Заокском, Одоевском, Белёвском, Чернском и Воловском районах.

В этом году началось строительство автомобильного путепровода и пешеходного перехода через железную дорогу в Узловой. Это поможет повысить мобильность и безопасность жителей города, который разделен железнодорожными путями на две части.

Врио губернатора поручил областному правительству разработать и с 2025 года начать реализацию программы ремонта местных мостов — не менее двух мостов в год.

Также он отметил необходимость начать работу по реконструкции дороги Тула — Новомосковск, Калужского шоссе и строительству переезда над железной дорогой на ул. Столетова.

Участие в федеральных программах позволило существенно обновить общественный транспорт в регионе. Приобретено 32 новых трамвайного вагона «Львенок» и 342 новых автобуса.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что нареканий от жителей региона по транспортному обслуживанию остается немало.

«Необходимо разработать региональный стандарт качества предоставления транспортных услуг и региональный комплексный план транспортного обслуживания пассажиров», — поручил региональному минтрансу Дмитрий Миляев.

Жилье

По словам Дмитрия Миляева, качество жизни в регионе определяют не только финансовое благополучие, уровень социальной поддержки, но и комфорт, уют и качество пространства, в котором живут наши граждане.

«За прошедшие годы в нашем регионе значительно увеличены объемы жилищного строительства. В прошлом году побит очередной рекорд: мы ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров. Эффективной поддержкой отрасли стало значительное снижение административных барьеров и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Мы вдвое сократили нормативные сроки подготовки градостроительных документов. Сегодня путь разрешение на строительство можно получить за 61 день. Считаю, что наши возможности в данном направлении не исчерпаны, поручаю строительному блоку проработать вопрос дальнейшего упрощения процедуры», — сказал Дмитрий Миляев.

С 2019 года свои жилищные условия улучшили более 160 тысяч семей. В очереди на получение жилья стоят 1347 детей-сирот, достигших возраста 18 лет. Принята региональная программа, предусматривающая ликвидацию очереди к 2030 году. Будет предоставлено порядка 250 помещений ежегодно, а также жилищные сертификаты.

Будет продолжена практика поддержки молодых семей. В нынешнем году за счет полученных сертификатов 253 семьи улучшат жилищные условия. На следующий год финансирование будет сохранено на таком же уровне.

Одним из самых актуальных вопросов для региона остается вопрос переселения людей из аварийного жилья. В 2024 году за счет регионального бюджета будет расселено более 9 тыс. кв. м в Донском, в благоустроенные квартиры переедут 459 человек.

Дмитрий Миляев поручил министерству строительства сформировать новую региональную адресную программу расселения из непригодного для проживания жилищного фонда.

«В условиях дефицита финансовых средств важнейшим инструментом расселения аварийного жилья является комплексное развитие территорий, которое в целом должно стать драйвером для развития строительства в регионе. Сбалансированное развитие, учитывающее актуальные вызовы современности, нацелено на создание комфортной городской среды с развитыми общественными пространствами, социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой в пределах одного жилого комплекса. Считаю это одним из приоритетных направлений работы регионального правительства», — сказал Дмитрий Миляев.

Информационные технологии, цифровизация

Тульская область входит в число лидеров по внедрению цифровых технологий. Все массовые социально значимые услуги предоставляются в электронном виде в полном объеме. К 2030 году будет обеспечен доступ к полному перечню региональных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Первые 30 услуг в таком формате будут доступны до конца 2026 года.

Врио губернатора подчеркнул, что жители региона должны иметь возможность давать органам власти обратную связь по таким важным сферам жизни, как здравоохранение, образование, транспорт. Он дал поручение разработать простую и понятную для жителей систему обратной связи и начать ее внедрение уже в этом году.

Дмитрий Миляев отметил, что люди часто обращается к нему с просьбой помочь в той или иной сложной жизненной ситуации. Дело в том, что им часто бывает сложно разобраться во всем многообразии госуслуг и мер поддержки. Поэтому врио губернатора дал поручение создать простой и удобный навигатор мер поддержки в трудных жизненных ситуациях.

В 2024–2025 годах по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» будет установлено 27 базовых станций. В результате этого около 7 тысяч жителей получат возможность пользоваться мобильной связью в удаленных населенных пунктах области. К 2030 году будет обеспечено 100-процентное покрытие мобильной связью федеральных трасс на территории региона.

Еще одно поручение врио губернатора — реализовать программу повышения качества связи на основных региональных и муниципальных дорогах.

Экономика

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, диверсифицированная экономика области сохраняет стабильность и устойчивость. Здесь развиваются не только традиционно сильные отрасли — ОПК, химия и металлургия, но и новые направления», — сказал Дмитрий Миляев.

Основа экономики Тульской области — обрабатывающая промышленность, на которую приходится 44% валового регионального продукта. По этому показателю Тульская область занимает 2-е место в России. Более трети всего промышленного производства сосредоточено в оборонно-промышленном комплексе. В свете последних событий и задач, поставленных Президентом РФ по обеспечению Вооруженных Сил России современными образцами вооружения, военной и специальной техники, объем государственного оборонного заказа на ведущих предприятиях ОПК области вырос в 6 раз.

Помимо оборонно-промышленного комплекса, в области развиты химическая промышленность и металлургия, на которые приходятся по 15% в общем объеме промышленного производства. Запущены новые проекты с высокими переделами продукции: новое сталепрокатное производство «Тула-Сталь», производство метанола АО «Щекиноазот», проекты АО МХК «ЕвроХим», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Новомосковский завод полимерных труб» и др.

Среди новых для региона отраслей — автомобилестроение. Всего за 3 года его доля с 2%выросла до 12%. «Хавейл» стал вторым по объему производства автозаводом в стране. В 2024 году планируется выпустить более 130 тыс. автомобилей — это 30-процентный прирост к прошлому году.

В ближайшее время планируется запуск новых промышленных производств.

«Мы будем выпускать фармацевтические препараты, твердосплавные режущие инструменты, металлообрабатывающие станки, оборудование для пищевой отрасли, ткани и нетканые материалы, оборудование для газовых турбин и другое. Кроме того, по поручению Президента Тульская область активно включилась в развитие отрасли беспилотных авиационных систем», - отметил Дмитрий Миляев.

Еще она новая отрасль, в развитие которой Тульская область активно включилась по поручению Президента, — беспилотные авиационные системы. Создан и полноценно работает Центр беспилотных систем, где обучаются операторы БАС из Минобороны и различных силовых структур. Центр подготовил более 650 операторов. Ряд выпускаемых в Тульской области БАС уже поставляются для нужд Минобороны России в зону СВО. Тульские производители суммарно выпускают более 2000 изделий в день. Планируется организовать поставку тульских разработок в сфере БАС в учебные заведения области для обучения на них школьников и студентов. К 2026 году запланировано строительство научно-производственного центра БАС.

«Участники территориальной сессии в Туле предложили провести соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами. Эта тема для нас очень актуальная, предлагаю поддержать эту инициативу», - сказал врио главы региона.

Сельское хозяйство

Регион входит в топ-10 по России и ЦФО по отдельным видам продукции животноводства и растениеводства. В частности, на протяжении нескольких область лидирует в производстве картофеля и занимает 2-е место в России. Регион сохраняет ведущие позиции по производству рапса, занимая 3-е место в ЦФО. Пятый год подряд регион производит более 2 млн тонн зерновых.

К 2026 году мы нарастим объем производства продукции АКП до 150 млрд рублей за счет ежегодного привлечения не менее 3 млрд рублей инвестиций в отрасль. В том числе будет экспортировано товаров на сумму не менее 15 млрд рублей.

Дмитрий Миляев поручил минсельхозу обеспечить увеличение посевной площади до 1 млн гектаров, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур — в объеме 3 млн тонн.

Инвестиции

По поручению Президента к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем 2020-го более чем на 60%. Это порядка 360 млрд рублей. К 2030 году должно быть завершено еще 100 инвестиционных проектов и создано порядка 30 тыс. рабочих мест.

Одним из приоритетов остается развитие зон и территорий опережающего роста. С начала работы особой экономической зоны «Узловая» общий объем инвестиций составил порядка 30 млрд руб., создано порядка 2000 новых рабочих мест. Резиденты, реализующие проекты на территориях опережающего развития «Алексин» и «Ефремов», уже инвестировали около 28 млрд рублей и создали порядка 14 тыс. рабочих мест. Всего к 2030 году на этих территориях планируется разместить более 60 резидентов с объемом инвестиций более 160 млрд рублей. Их проекты будут способствовать созданию порядка 25 тыс. рабочих мест.

Дмитрий Миляев поручил минэкономразвития проработать вопрос строительства на территории ОЭЗ «Узловая» индустриального парка. А также — продолжить поддержку промышленных и сельскохозяйственных предприятий как уже действующими, так и новыми финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки.

Он дополнил, что в регионе сложился благоприятный инвестиционный климат. Все инвестпроекты сопровождаются по принципу «единого окна».

Технологическое лидерство

Для достижения национальных целей и укрепления технологического суверенитета будет реализован проект межвузовского оборонного кампуса Тульской области. Реализация проекта позволит увеличить число студентов — очников, обучающихся по инженерным специальностям. По словам Дмитрия Миляева, предстоит большая работа совместно с федеральным центром, вузами, Правительством и предприятиями региона.

В рамках проекта ИНТЦ «Композитная долина» будет построен Научно-исследовательский кластер общей площадью 35 тыс. кв. м., включающий лабораторные и научные помещения. Кроме того, запланирована разработка и внедрение не менее 4 новых образовательных программ.

Дмитрий Миляев поручил комитету Тульской области по науке и инноватике продолжить формировать заказ на исследования в интересах ключевых отраслей промышленности и социальной сферы региона за счет грантов и премий Правительства региона, а также совместных грантов с Российским научным фондом.

Малое и среднее предпринимательство

К 2030 году доля средних предприятий должна составлять не менее 15% от общего количества субъектов МСП. Для этого нужно усилить и масштабировать работу Центров кластерного развития и инжиниринга на базе Центра «Мой бизнес», чтобы создать благоприятные условия для приоритетных отраслей малого бизнеса региона.

Новое направление развития предпринимательства в регионе — вовлечение в бизнес наших ребят, вернувшихся с СВО в рамках программы «Герой71». Образовательные программы, льготное финансирование помогут нашим парням быстрее адаптироваться и начать свое дело

Туризм

Доля туристической отрасли в ВРП региона — более 2%. Задача — увеличить ее к 2030 году до 5%.

«Нужно, чтобы гости приезжали в область не один и даже не два раза. Для этого необходимо предлагать им новые направления для путешествий, разнообразные туристические продукты, в первую очередь, в наших малых исторических городах», - сказал Дмитрий Миляев.

Первым таким шагом для того, чтобы показать гостям региона потенциал наших муниципальных образований, станет открытие уже в сентябре этого года филиала Национального центра «Россия» в историческом центре города Тулы. Стенд Тульской области, который на ВДНХ посетило множество гостей — переезжает в Тулу и будет радовать жителей области и туристов.

«У каждого района Тульской области есть, что показать, есть, чем гордиться. Необходимо системно продвигать локальные бренды внутри и за пределами региона. Параллельно стоит подумать о формировании имиджа Тулы не только как края с богатой историей, но сильного, современного региона, где интересно жить и работать», — отметил Дмитрий Миляев.

По словам врио губернатора, главный принцип при реализации проектов Программы: финансированию подлежат не расходы, а конкретные цели и задачи развития в рамках четко выстроенных программ и жесткого контроля выполнения целевых показателей.