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Землевладелец из Киреевского района получил штраф за бардак на участке
Фото из архива Myslo

Землевладелец из Киреевского района получил штраф за бардак на участке

Ранее Россельхознадзор обязал мужчину расчистить территорию от мусора и сорняков, но он проигнорировал это требование.

В октябре прошлого года сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели инспекционный визит в отношении жителя Киреевского района, который является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 78,78 га.

Вопреки ранее выданному предписанию, мужчина не привёл участок в порядок – сельхозугодия заросли сорняком и кустами, а по территории был разбросан мусор. За невыполнение требования надзорного органа владельца участка оштрафовали по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Он должен пополнить казну на 10 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 19:05 0
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Место
Тульская областьКиреевский район

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