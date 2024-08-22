Землевладелец из Киреевского района получил штраф за бардак на участке

Фото из архива Myslo

Ранее Россельхознадзор обязал мужчину расчистить территорию от мусора и сорняков, но он проигнорировал это требование.

В октябре прошлого года сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели инспекционный визит в отношении жителя Киреевского района, который является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 78,78 га.

Вопреки ранее выданному предписанию, мужчина не привёл участок в порядок – сельхозугодия заросли сорняком и кустами, а по территории был разбросан мусор. За невыполнение требования надзорного органа владельца участка оштрафовали по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.