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В Новомосковске отменили концерт Димы Билана и группы «Корни»
Фото администрации Новомосковска.

В Новомосковске отменили концерт Димы Билана и группы «Корни»

Все из-за напряженной обстановки в стране.

В Новомосковске отменили концерт Димы Билана и группы «Корни». Артисты должны были выступить на День площади 23 августа. 

Праздник традиционно отмечали с 2019 года, но в этом году торжество решили отменить из-за напряженной обстановки в стране. 

Напомним, празднования также отменили в Богородицке и Веневе. Ранее глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский заявил, что «приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны». 

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Автор:
сегодня, в 14:18 +1
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