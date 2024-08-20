Фото администрации Новомосковска.

В Новомосковске отменили концерт Димы Билана и группы «Корни». Артисты должны были выступить на День площади 23 августа.

Праздник традиционно отмечали с 2019 года, но в этом году торжество решили отменить из-за напряженной обстановки в стране.

Напомним, празднования также отменили в Богородицке и Веневе. Ранее глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский заявил, что «приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны».