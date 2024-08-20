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Участники СВО просят главу СК разобраться в обстоятельствах смерти тульского политтехнолога

Участники СВО просят главу СК разобраться в обстоятельствах смерти тульского политтехнолога

Мужчины записали видеообращение к Александру Бастрыкину.

Участники СВО просят председателя СК РФ Александра Бастрыкина добиться справедливости в деле о смерти Владислава Абрамова. Видеоролик с соответствующим обращением был опубликован в соцсетях:

— Владислава избила толпа из 6 шакалов, через 2 дня он умер. Следствие не видит причинно-следственной связи между смертью и избиением, но многие факты вызывают вопросы: пропажа карты вызова из Ваныкинской больницы, экспертиза, сделанная экспертом, ранее судимым за подделку заключения, грубые ошибки в самом исследовании.

Напомним, ранее мы подробно писали про трагедию, которая произошла в начале декабря 2023 года. Толпа молодых людей жестоко избивала Абрамова, который не мог дать сдачи. Мужчину повалили на снег и пинали ногами, били руками. Большая часть ударов пришлась в голову Владиславу.

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Избиение продолжалось около десяти минут, после чего злоумышленники спешно покинули место происшествия.

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