В Заокском районе судьи соревновались в рыбной ловле

Фото объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

В Заокском районе прошел восьмой фестиваль рыбной ловли судейского сообщества Тульской области. В соревнованиях участвовали 28 любителей рыбной охоты.

Место на пруду для каждого рыбака определялось в процессе жеребьевки. Судьи-рыбаки похвастались богатым уловом.

— Первая рыба! Зеркальный карп. Удача улыбнулась мировому судье судебного участка 33 Новомосковского судебного района Наталье Молофеевой, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

А этого карпа поймали судьи Центрального районного суда Тулы Светлана Свинцова и Юлия Войтова.

Сазана и 2 уклейки поймали Евгений Папрыгин, мировой судья судебного участка 45 Узловского судебного района, и Александр Дорошков, судья Киреевского районного суда.

Героем фестиваля стал Андрей Сикачев, судья Тульского областного суда, вместе с внучкой Миленой. Они поймали самую большую рыбу — зеркального карпа весом 3 кг 613 г.

Нешуточная борьба разыгралась из-за кубка за самую маленькую рыбку. Два участника поймали по рыбке весом 30 г. Судьбу победителя решила монетка. Кубок получил председатель Ефремовского межрайонного суда Николай Шишков, а вот Евгению Новикову, председателя Зареченского районного суда Тулы, не повезло.