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В Заокском районе судьи соревновались в рыбной ловле
Фото объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области. 

В Заокском районе судьи соревновались в рыбной ловле

Участников порадовал богатый улов и хорошая погода.

В Заокском районе прошел восьмой фестиваль рыбной ловли судейского сообщества Тульской области. В соревнованиях участвовали 28 любителей рыбной охоты.

Место на пруду для каждого рыбака определялось в процессе жеребьевки. Судьи-рыбаки похвастались богатым уловом. 

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— Первая рыба! Зеркальный карп. Удача улыбнулась мировому судье судебного участка 33 Новомосковского судебного района Наталье Молофеевой, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области. 

photo_2024-08-17_10-41-50.jpgА этого карпа поймали судьи Центрального районного суда Тулы Светлана Свинцова и Юлия Войтова.

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Сазана и 2 уклейки поймали Евгений Папрыгин, мировой судья судебного участка 45 Узловского судебного района, и Александр Дорошков, судья Киреевского районного суда.

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Героем фестиваля стал Андрей Сикачев, судья Тульского областного суда, вместе с внучкой Миленой. Они поймали самую большую рыбу — зеркального карпа весом 3 кг 613 г.

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Нешуточная борьба разыгралась из-за кубка за самую маленькую рыбку. Два участника поймали по рыбке весом 30 г. Судьбу победителя решила монетка. Кубок получил председатель Ефремовского межрайонного суда Николай Шишков, а вот Евгению Новикову, председателя Зареченского районного суда Тулы, не повезло.

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Автор:
сегодня, в 14:31 −5
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