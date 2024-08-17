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В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников
Фото из архива Myslo.

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников

Если законопроект утвердят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Депутаты Госдумы внесли законопроект в Госдуму, предлагающий сделать горячее питание бесплатным для всех школьников. Авторы документа считают, что такая инициатива поможет школьникам средних и старших классов оставаться здоровыми и хорошо учиться. Ведь они пребывают в школе много времени и гораздо сильнее устают.

Однако далеко не у всех из них есть деньги, чтобы купить в столовой полноценный обед. Поэтому первому и второму школьники предпочитают бутерброды, чипсы, газировки. 

Авторы полагают, что в целях сохранения здоровья детей «необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание как инвестицию в будущее поколение нашей страны». 

Поправки хотят внести в статью 37 ФЗ «Об образовании». Если их примут, закон может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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Автор:
сегодня, в 13:31 +3
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