Актер Владимир Еремин: «Аль Пачино пообещал озвучить меня, если я снимусь в фильме на английском!»

Фото Алексея Пирязева.

На фестивале добрых искусств «Пятницкая башня» заслуженный артист России рассказал о профессии, любимых ролях и о том, почему запрещает себе мечтать.

Одним из участников III Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня» стал заслуженный артист России Владимир Еремин. В его творческом багаже более ста ролей в кино и около трехсот — в озвучании. Энтони Хопкинс, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Джек Николсон, Майкл Дуглас, Гэри Олдмэн, Микки Рурк, Алан Рикман, Дастин Хоффман… Голосом Владимира Еремина говорят самые яркие голливудские звезды.

На фестивале актер стал гостем «Доброй гостиной» Кристины Медведевой. Он ответил на вопросы не только ведущей, но и зрителей в зале.

— Вы родились в семье, которая не имеет отношения ни к театру, ни к кино. Почему вы решили стать артистом?

— Знаете, у меня есть ощущение, что не мы выбираем профессию, а профессия выбирает нас. Лет в шесть я впервые попал в театр на спектакль «Аленький цветочек», дело было в городе Павлодаре, Казахская ССР. Сидя в зрительном зале и глядя на сцену, где перемещалась цветная декорация и люди-небожители разыгрывали потрясающую историю, я почувствовал обреченность — что я буду заниматься именно этим. И это чувство во мне постепенно росло, набухало и вылилось в поступление в театральное училище.

— Вы окончили Школу-студию МХАТ в Москве, но у вас еще есть и педагогическое образование?

— Да, работая в театре, заочно, я окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. Кирова.

— А еще вы педагог, сценарист, продюсер?..

— С некоторых пор продюсерством уже не занимаюсь. На протяжении восьми лет у меня была своя киностудия, где я был генеральным директором, а известный режиссер Саша Муратов был художественным руководителем. Мы снимали кино, сериалы, ну, а потом мы попали в ситуацию хронического недофинансирования. Было ощущение разочарования, неудовлетворенности, горечи. Но потом все это сменилось радость, потому что я вернулся в репертуарный театр, в котором я все эти годы не служил. Я снова вышел на сцену перед живыми зрителями, это совершенно отдельное удовольствие и счастье. Глупо жалеть о том, что что-то уходит…

— Как стать хорошим актером?

— Есть мнение, что актером надо родиться. Что такое актер? Это отдельная психофизическая человеческая модель. Это способность быть заразительным, обаятельным. Вот вышел человек на сцену, появился на экране, еще ничего не сказал и не сделал, а уже хочется на него смотреть. Значит, в нем есть актерские задатки. При условии правильного воспитания, и если этот человек будет активно учиться, из него можно вырастить хорошего актера. Надо обладать странным ощущением того, что с одной стороны ты гений, а с другой — никто. Вот мое самоощущение в этой амплитуде постоянно существует. Если ты будешь всегда думать, что ты гений, то ты в конце концов превратишься в нечто окаменелое, застывшее, неразвивающееся. Для публики — неинтересное и постылое.

Если тебе очень сильно повезло, то ты как Луи де Фюнес, Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский — родился уже совершенно не похожим ни на кого. Когда я вижу перед собой очень талантливого студента, я могу помочь ему стать не таким, как все, найти свою индивидуальность, свои краски. Хотя с другой стороны у некоторых актеров существует такая метода при встрече с ролью — представлять себе, кто из мирового набора великих актеров идеально сыграет эту роль, и берешь у него все эти краски. Я и сам иногда это использую. Эти краски надо украсть, присвоить. Я могу в качестве подражания взять краски де Ниро, но при этом я всегда остаюсь собой. И никто меня в этом не заподозрит (смеется). Так что, как говорили наши педагоги, воруйте!

— Актер должен слепо слушаться режиссера на площадке или у него должна быть своя индивидуальность?

— Есть такой анекдот, как появился первый режиссер. Давным-давно, в незапамятные времена, не было режиссеров, а было всего три актера. Двое хороших, а третий бездарный. И вот он надоел этим двум хорошим актерам и они ему сказали: «Слушай, иди в зал, смотри, чтобы мы не перекрывали друг друга». Вот так родился первый режиссер. Отношения актера и режиссера меняются с годами. В XIX веке и в начале ХХ главными были актеры, но потом произошел переворот и появилась целая когорта потрясающих режиссеров: Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко.

И тогда родился режиссерский театр. Слово режиссера было непререкаемо. Это длилось почти весь ХХ век. Но вот настали наши времена, и в приоритете теперь продюсер!

И если режиссер говорит, что Гамлета у него будет играть Иванов, то продюсер говорит: «Нет, не Иванов, а только Петров! Да, он дебил, но на него пойдут зрители!» Сейчас продюсеры правят бал.

— Вы в Туле впервые?

— Нет, я уже бывал у вас на фестивале Аллы Суриковой «Улыбнись, Россия!» У Тулы потрясающий колорит старорусского уклада. У вас есть улочки, где стоят старинные купеческие дома. Я вырос примерно в таких же городах — Омске и Павлодаре. Мне Тула близка и напоминает мои родные места. Ну, а что касается людей — чем дальше от Москвы, тем лучше люди. Тула уже достаточно далеко от Москвы (улыбается).

— Вы озвучивали очень многих мировых голливудских звезд. Они все разные, как вам удается «влезть в их шкуру»?

— В этом и заключается профессия — вживаться в другого человека, «влезать в его шкуру». Думать его мыслями, чувствовать его чувствами. И тут вступает в силу самое главное свойство актера — эмпатия. Когда я вижу на экране Аль Пачино, я начинаю разговаривать как он, его тембром. Лепить образы — это наша профессия. Причем не повторяя друг друга.



Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола», 1997 год.

— У вас есть премия BBC за озвучание героя Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола». Расскажите об этом.

— Я очень люблю этот фильм. Это была моя первая встреча с Аль Пачино. Режиссер дала мне несколько дней на то, чтобы я пристрелялся. Мы записали этот фильм. После этого совершенно неожиданно на каком-то сейшене в казино вышел человек и сказал, что пришло сообщение о том, что приз BBC получил артист Владимир Еремин за озвучание Джона Милтона — героя Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола», и мы вручаем ему автомобиль! У меня холодок по позвоночнику… Но все обернулось просто: он взял какую-то коробку, открыл ее и там был очень красивый английский автомобиль.

Зато потом я получил письмо от Аль Пачино. Он написал, что ему понравилась моя работа.

Он отсматривает многие дубляжные варианты своих ролей на разных языках, и я работаю лучше всех. Написал, что если когда-нибудь я снимусь в фильме на английском языке, он бесплатно меня продублирует.



«Криминальный квартет»: Владимир Еремин, Борис Щербаков, Владимир Стеклов и Николай Караченцев. 1989 г.

— Мы очень любим фильм с вашим участием «Криминальный квартет». Расскажите подробнее об этой работе.

— Коля Караченцев, Боря Щербаков, Володя Стеклов… Это была наша молодость. Хотя нам всем там было уже по сорок… Во всяком случае, это были какие-то очень светлые, романтичные времена. Мы очень крепко дружили друг с другом. И вся наша съемочная команда в едином порыве сделала фильм, который до сих пор смотрят. Гаишники меня встречают и до сих пор говорят: «О, „Криминальный квартет“, привет!» Это была первая в России лента про киднепинг — похищение детей. Был большой кассовый успех. Тогда я впервые позволил себе прокатиться с этой картиной по стране, и заработал на хорошую квартиру. А до этого у меня была крошечная квартирка с сидячей ванной.

— Вы написали детскую книжку?

— Да, в трех частях. Мы с моей женой, она по образованию театровед, написали сценарий фильма, который я снял. Но по ряду причин, результат оказался не настолько хорош, как мы ожидали. Ощущение неудовлетворенности вылилось в желание как-то еще, по-другому, реализовать этот материал. И мы на основе сценария написали книгу «Полосатое лето, или Батакакумба». Это книга о детском спортивном лагере, о приключениях подростков.

— Вы служите в «Ленкоме» и в «Театре наций». Есть ли роль, которую бы очень хотелось сыграть»?

— Да, у меня есть давняя мечта — я хотел сыграть Ромула в пьесе «Ромул Великий». Несколько раз я уже был близок к тому, чтобы это произошло, но по разным причинам не сложилось. Но я не принадлежу к категории актеров, которые хотели бы сыграть Гамлета.

— А если бы вам предложили сыграть Гамлета, отказались бы?

— Нет, не отказался. Просто я не позволяю себе мечтать. Когда ты мечтаешь, а это не сбывается, бывает больно. Ты как-то приучаешь себя воспринимать свою профессию привычным образом как тотально зависимую. Ведь актер зависит от всех: от драматурга, режиссера, гримера, костюмера, осветителя… И даже от партнера! Чем лучше партнер, тем ты и сам лучше. И в системе этих зависимостей кто-то мечтает сыграть Короля Лира. Ну, сиди и мечтай.

Пожелание от Владимира Еремина всем зрителям голосом Аль Пачино:

из досье myslo

Владимир Аркадьевич Еремин



Фильм «Подсудимый», 1985 г.

Родился 6 сентября 1950 г. в поселке Муромцево (Омская область).

Актёр, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий.

Заслуженный артист РФ.

В детстве увлекался цирком и театром.

Образование: школа-студия им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ, филологический факультет Казахского государственного университета им. Кирова.

Служит в «Ленкоме» и Театре наций.

Возглавляет собственную школу-студию дубляжа «Дар речи».

Избранная фильмография: «Моя любовь на третьем курсе», «Криминальный квартет», «Рэкет», «Каменская», «Пятый Ангел», «Девять неизвестных», «Маросейка, 12», «Падающая звезда», «Кукловод».

Семья: вторая жена — театровед Марина (Дуня) Венская, сын от первого брака Александр.