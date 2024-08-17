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В Туле продадут с молотка квартиры, дома и землю должников
Фото: r71.fssp.gov.ru

В Туле продадут с молотка квартиры, дома и землю должников

Также на торги будет выставлен автомобиль Lada Vesta.

Тульские судебные приставы передают арестованное имущество должников на реализацию в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Ближайшие торги пройдут 22 и 26 августа, в 11.00, на электронной площадке ООО «ВЭТП».

22 августа планируется реализовать имущество почти на 7,5 млн рублей – это квартиры и жилые дома с земельными участками в Туле, Алексинском и Щекинском районах. 26 числа на продажу будет выставлен участок в Большой Туле и автомобиль Lada Vesta.

Заявки на участие в торгах принимаются здесь до 21 и 23 августа соответственно.

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