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В тульском лагере «Новая волна» отдыхают школьники из Мариуполя
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В тульском лагере «Новая волна» отдыхают школьники из Мариуполя

В субботу, 17 августа, учреждение посетил врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.

В лагере  отдыхают почти 500 ребят. Более 50 детей приехали в Тульскую область из Мариуполя. Ребят объединила областная профильная смена «Медиазона». Дмитрий Миляев осмотрел территорию «Новой волны», посетил интерактивные площадки и пообщался со школьниками.

Юные гости региона поделились с Дмитрием Вячеславовичем своими впечатлениями об отдыхе. По его поручению для детей организована насыщенная экскурсионная и развлекательная программа. Юные мариупольцы посещают музеи, выставки, мастер-классы, осматривают достопримечательности нашего региона.

Они уже побывали в Тульском Кремле, Музее самоваров, ремесленном дворе «Добродей». В ближайшее время поедут на Куликово поле и в Поленово. Ребята отметили, что еще не раз с удовольствием приедут в «Новую волну» и Тульскую область.

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