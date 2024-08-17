В тульском лагере «Новая волна» отдыхают школьники из Мариуполя

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В лагере отдыхают почти 500 ребят. Более 50 детей приехали в Тульскую область из Мариуполя. Ребят объединила областная профильная смена «Медиазона». Дмитрий Миляев осмотрел территорию «Новой волны», посетил интерактивные площадки и пообщался со школьниками.

Юные гости региона поделились с Дмитрием Вячеславовичем своими впечатлениями об отдыхе. По его поручению для детей организована насыщенная экскурсионная и развлекательная программа. Юные мариупольцы посещают музеи, выставки, мастер-классы, осматривают достопримечательности нашего региона.

Они уже побывали в Тульском Кремле, Музее самоваров, ремесленном дворе «Добродей». В ближайшее время поедут на Куликово поле и в Поленово. Ребята отметили, что еще не раз с удовольствием приедут в «Новую волну» и Тульскую область.