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Туляки стали чаще воровать цветы и кусты с городских клумб
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки стали чаще воровать цветы и кусты с городских клумб

По всем подобным случаям администрация обращается в полицию.

В Туле участились случаи хищения зеленых насаждений с цветников. Об этом рассказала городская администрация. 

Так, подобный случай произошел на пересечении пр. Ленина и ул. Мира. Там было высажено 684 хризантемы. При проверке сотрудники управления по благоустройству состояния зеленых насаждений установили факт пропажи трех кустов.

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Кроме того, в поселке Косая Гора по ул. Максима Горького были высажены 164 хризантемы, три из них похищены.

В этом году факты хищения цветов также выявлены и на площади перед Главпочтамтом. Пропали около 10 саженцев роз. Ранее факты хищения 12 саженцев кленов установлены на ул. Кутузова и 30 кустов роз на территории перед памятником Вересаева на ул. Первомайской.

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Администрация обратилась в полицию. Проверяются записи с камер видеонаблюдения.

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