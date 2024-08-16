Туляки стали чаще воровать цветы и кусты с городских клумб

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По всем подобным случаям администрация обращается в полицию.

В Туле участились случаи хищения зеленых насаждений с цветников. Об этом рассказала городская администрация.

Так, подобный случай произошел на пересечении пр. Ленина и ул. Мира. Там было высажено 684 хризантемы. При проверке сотрудники управления по благоустройству состояния зеленых насаждений установили факт пропажи трех кустов.

Кроме того, в поселке Косая Гора по ул. Максима Горького были высажены 164 хризантемы, три из них похищены.

В этом году факты хищения цветов также выявлены и на площади перед Главпочтамтом. Пропали около 10 саженцев роз. Ранее факты хищения 12 саженцев кленов установлены на ул. Кутузова и 30 кустов роз на территории перед памятником Вересаева на ул. Первомайской.

Администрация обратилась в полицию. Проверяются записи с камер видеонаблюдения.