Кто возместит ущерб от потопа, если у дома нет УК: комментарий администрации Тулы

В управлении по городскому хозяйству рассказали, с кого требовать компенсации жильцам дома на ул. Седова.

Ночью 14 августа квартиру тулячки Юлии Паниной в доме № 25 по ул. Седова затопила соседка сверху. С 1 августа этот дом не обслуживает ни одна УК: «Жилцентр» в одностороннем порядке расторгнул договор управления. Представители администрации Тулы прокомментировали ситуацию и объяснили, когда дом снова обретёт УК и кто возместит Юлии ущерб:

— Ранее дом обслуживала управляющая компания ООО «Жилцентр». В феврале 2024 года УК инициировала общее собрание собственников по вопросу повышения тарифа, однако жители положительного решения не приняли. В связи с этим ООО «Жилцентр» приняло решение о расторжении договора управления с 1 августа.

Также администрация, ссылаясь на ч. 4 ст. 161 ЖК РФ, объяснила, что собственники должны в течение полугода выбрать способ управления. В противном случае органы местного самоуправления проведут открытый конкурс по выбору УК.

— В целях оказания содействия собственникам МКД администрация Тулы ищет управляющую компанию для временного обслуживания дома. Предварительно существует договорённость с управляющей компанией ООО «НТК», которая до конца текущей недели выйдет на дом, проведет его обследование и определит, может ли она взять дом на доконкурсное управление.

Залитие произошло по причине аварийной ситуации в квартире сверху. Администрация Тулы обратилась в ООО «АДС» г. Тулы, которая выехала на место и отглушила внутриквартирную разводку в квартире. Сейчас водоснабжения нет только в одной квартире этого дома.

По вопросу возмещения ущерба заявителю необходимо обратиться в суд на собственника квартиры, в которой произошла авария.

Напомним: над Юлией Паниной живёт женщина, которую Юлия характеризует как не совсем обычного человека:

— Соседка у меня со странностями. Я к ней забежала — а она с рюкзаком и в шапке по квартире ходит… Ликвидировать потоп она мне никак не помогла.