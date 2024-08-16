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Около 900 жителей Тульской области воспользовались «Медицинским такси»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Около 900 жителей Тульской области воспользовались «Медицинским такси»

Такую статистику озвучили в региональном минздраве.

Сервис предназначен для доставки онкобольных на плановую госпитализацию в Тульский онкологический диспансер и обратно после завершения курса лечения. 

С октября 2023 года эта услуга начала предоставляться жителям Новомосковска. А с 15 июля по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева сервис стал доступен для всех районов области.

За месяц на госпитализацию в онкодиспансер и обратно было доставлено более 220 человек.

Как сообщает минздрав Тульской области, по заранее составленному графику комфортабельные автобусы забирают пациентов из центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Алексине, Ефремове, Суворове и Щекино. Для жителей других районов организована доставка в ближайший ЦАОП через районные больницы. Время и дату выезда сообщает врач при выдаче направления на госпитализацию или выписке из стационара.

— При поступлении в онкодиспансер пациента сопровождает сотрудник медучреждения, который помогает доставить личные вещи в отделение. Для маломобильных пациентов предусмотрены кресла-каталки, что обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность, — рассказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

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