Около 900 жителей Тульской области воспользовались «Медицинским такси»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сервис предназначен для доставки онкобольных на плановую госпитализацию в Тульский онкологический диспансер и обратно после завершения курса лечения.

С октября 2023 года эта услуга начала предоставляться жителям Новомосковска. А с 15 июля по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева сервис стал доступен для всех районов области.

За месяц на госпитализацию в онкодиспансер и обратно было доставлено более 220 человек.

Как сообщает минздрав Тульской области, по заранее составленному графику комфортабельные автобусы забирают пациентов из центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Алексине, Ефремове, Суворове и Щекино. Для жителей других районов организована доставка в ближайший ЦАОП через районные больницы. Время и дату выезда сообщает врач при выдаче направления на госпитализацию или выписке из стационара.

— При поступлении в онкодиспансер пациента сопровождает сотрудник медучреждения, который помогает доставить личные вещи в отделение. Для маломобильных пациентов предусмотрены кресла-каталки, что обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность, — рассказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.