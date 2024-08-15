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Туляк насмерть забил любовника сожительницы: суд огласил приговор

Туляк насмерть забил любовника сожительницы: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 33-летний ранее судимый мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что ночью 6 мая пьяный обвиняемый проходил мимо квартиры, в которой жила его 40-летняя сожительница. Мужчина весьма удивился, увидев в окнах квартиры свет, — благоверная сообщила ему, что в выходные уедет из города к родителям. Ловко забравшись на второй этаж панельного дома, обвиняемый увидел, что сожительница увлекательно проводит время с посторонним мужчиной.

Взбешенный обвиняемый разбил окно, залез в квартиру и жестоко избил соперника. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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