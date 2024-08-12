Ипотека в Тульской области выросла до 29 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2024 года туляки оформили 8,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК).

Объем ипотечного кредитования составил 29,3 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем год назад.

Средний срок, на который жители региона брали кредиты на решение квартирного вопроса, составил 27 лет. Средневзвешенная ставка достигла уровня 7,3% годовых. Средний размер кредита на жилье – 3,6 млн рублей, отметили в тульском отделении Банка России.

Объемы ИЖК выросли в связи с ожидаемым завершением льготной ипотеки с господдержкой и изменением условий программы «Семейная ипотека». Заемщики стремились успеть воспользоваться льготными программами.

Только в июне туляки получили жилищных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей.

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В регионе выросло не только ипотечное кредитование, но и потребительское: объем займов увеличился за год на треть. Как отмечают в Банке России, это связано с сохраняющейся высокой потребительской активностью на фоне роста доходов.

Чтобы охладить потребительское кредитование и перераспределить выдачи в пользу менее рискованных категорий заемщиков, с 1 июля Банк России повысил макронадбавки. Кроме того, установлены более жесткие макропруденциальные лимиты для банков на III квартал. Эти меры позволят ограничить предоставление новых рискованных кредитов и снизить долговую нагрузку граждан.