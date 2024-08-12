Главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин покинул свой пост

Публичных заявлений по вопросу его отставки администрация города пока не делала.

В понедельник, 12 августа, с сайта администрации Тулы исчезла информация о начальнике управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексее Хардыбакине.

По информации Myslo, он оставил пост 9 августа по собственному желанию. Обязанности руководителя подразделения сейчас исполняет Владимир Маринин.

Напомним, Алексей Хардыбакин возглавил управление по транспорту и дорожному хозяйству в октябре прошлого года, после того как Дмитрий Ярцев ушел на повышение и стал первым заместителем главы администрации города.