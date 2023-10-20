Управление по транспорту и дорожному хозяйству в Туле возглавил Алексей Хардыбакин

Фото пресс-службы администрации Тулы

Он сменил на этом посту Дмитрия Ярцева.

Начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству стал Алексей Хардыбакин. Распоряжение об этом подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Алексей Хардыбакин закончил Тульский государственный университет. Прошел профессиональную переподготовку в ФГОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет». В дорожно-транспортной сфере работает с 2013 года.

До назначения на должность возглавлял МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы».

Напомним, ранее данное управление возглавлял нынешний замглавы администрации города Дмитрий Ярцев. Он вступил в должность с апреля этого года.