Волонтёры расскажут тулякам, как правильно искать людей в лесу

Практическое занятие для новичков состоится в воскресенье, 18 августа.

Инструкторы «новичкового» направления отряда «ЛизаАлерт» покажут и расскажут, какие методики применяются при лесном поиске и как правильно пользоваться компасом, навигатором и рацией.

Занятие состоится в воскресенье, 18 августа, в 11.00, в Центральном парке. Сбор группы – возле спорткомплекса «Динамо» (ул. Первомайская, д. 13-А, к. 1).

Всех желающих просят позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде, взять с собой лёгкий перекус и хорошее настроение. Продолжительность занятия – 3 часа.