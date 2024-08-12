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Волонтёры расскажут тулякам, как правильно искать людей в лесу

Волонтёры расскажут тулякам, как правильно искать людей в лесу

Практическое занятие для новичков состоится в воскресенье, 18 августа.

Инструкторы «новичкового» направления отряда «ЛизаАлерт» покажут и расскажут, какие методики применяются при лесном поиске и как правильно пользоваться компасом, навигатором и рацией.

Занятие состоится в воскресенье, 18 августа, в 11.00, в Центральном парке. Сбор группы – возле спорткомплекса «Динамо» (ул. Первомайская, д. 13-А, к. 1).

Всех желающих просят позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде, взять с собой лёгкий перекус и хорошее настроение. Продолжительность занятия – 3 часа.

Нужна предварительная регистрация по ссылке. Все вопросы можно задать по телефону: +7(953)955-04-07.

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Место
ТулаЦентральный парк
 

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