На Тулу обрушатся экстремальные ливни

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозам синоптиков, за четверг выпадет 27 мм влаги, что в августе случается раз в 5–6 лет.

Циклоническая депрессия сегодня продолжит портить погоду в центре страны. Экстремальные дожди обрушатся на Тулу. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в четверг каждые три часа на улицы города будет выплескиваться почти целое ведро дождевой воды, так что в низинах возможны подтопления.

— К вечеру ливни начнут слабеть. Всего за четверг в Туле выпадет 27 мм влаги — в августе подобное случается лишь раз в 5–6 лет, — прогнозируют метеорологи.

На этом циклоны не успокоятся. В выходные на Русскую равнину из Скандинавии прорвется очередной ненастный вихрь.