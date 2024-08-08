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На Тулу обрушатся экстремальные ливни
Фото Алексея Пирязева.

На Тулу обрушатся экстремальные ливни

По прогнозам синоптиков, за четверг выпадет 27 мм влаги, что в августе случается раз в 5–6 лет.

Циклоническая депрессия сегодня продолжит портить погоду в центре страны. Экстремальные дожди обрушатся на Тулу. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в четверг каждые три часа на улицы города будет выплескиваться почти целое ведро дождевой воды, так что в низинах возможны подтопления.

— К вечеру ливни начнут слабеть. Всего за четверг в Туле выпадет 27 мм влаги — в августе подобное случается лишь раз в 5–6 лет, — прогнозируют метеорологи. 

На этом циклоны не успокоятся. В выходные на Русскую равнину из Скандинавии прорвется очередной ненастный вихрь.

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Фотограф:
сегодня, в 12:57 0
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