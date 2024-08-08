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Туляк пытался пронести в здание отделения судебных приставов ножи и газовый баллончик
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Туляк пытался пронести в здание отделения судебных приставов ножи и газовый баллончик

Запрещенные предметы у мужчины изъяли.

Туляк пытался пронести в здание отделения судебных приставов Зареченского района запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Уточняется, что 52-летний мужчина пришел на прием к судебному приставу. При осуществлении пропускного режима посетителя ознакомили с перечнем предметов, которые запрещено проносить. После этого туляк добровольно выложил мультитул и нож.

В ходе осмотра судебный пристав нашел у мужчины еще два ножа и газовый баллончик. В результате был составлен акт изъятия указанных предметов.

Отметим, что в 2024 году сотрудники силового блока УФССП России по Тульской области выявили 285 предметов, запрещенных к проносу в здания судов и здания органа принудительного исполнения.

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