До конца года в лаборатории Богородицкой больницы завершится капремонт

Фото минздрава Тульской области.

Богородицкая центральная районная больница обслуживает более 36 тысяч взрослых и около 7,5 тысяч детей. Клинико-диагностическая лаборатория больницы проводит широкий спектр анализов и исследований как в плановом порядке, так и экстренно.

Как сообщает минздрав Тульской области, в ходе ремонта обновили системы водоснабжения и водоотведения, установили оконные и дверные блоки. Сейчас рабочие приступают к ремонту электроснабжения и вентиляции. Продолжаются работы по обустройству входной группы.

— На время ремонта мощности лаборатории переведены в другое подразделение больницы, прием анализов и исследования проводятся в штатном режиме. До конца года лаборатория возобновит работу в прежнем месте — в обновленных помещениях. Благодаря ремонту для сотрудников будут созданы комфортные условия работы, а анализы будут выполняться быстрее, — сказала главный врач Алена Рябова.

Напомним, ранее жители Богородицка были возмущены состоянием здания лаборатории для анализов.

Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».