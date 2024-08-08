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Тульские медики отработали навыки по борьбе с холерой
Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

Тульские медики отработали навыки по борьбе с холерой

Подобные учения проводятся регулярно.

Тульские медики провели учения по отражению холерной опасности. В плановой межведомственной тренировке приняли участие бригады центра медицины катастроф, специалисты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по Тульской области, персонал лечебных учреждений.

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В ходе учений были отработаны схемы оповещения, действия работников медицинских организаций при выявлении больного, правила забора материала от пациента, а также проведение дезинфекционных работ.

— Подобные учения мы проводим регулярно. Они направлены на достижение взаимодействия и слаженности в работе сил различных служб при решении экстренных задач, — сказал врио главного врача Центра медицины катастроф Александр Воробьев.

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