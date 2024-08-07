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«Почти силком в полицию отвёл!»: в Туле таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

«Почти силком в полицию отвёл!»: в Туле таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

Узнав, что женщина переводит деньги в неизвестность, он убедил ее поехать в полицию.

2 августа водитель Яндекс.Такси Аваз Ризакулов получил заказ в Пролетарском районе. Его пассажиркой оказалась женщина 65-70 лет. 

— Пассажирка ещё даже в машину сесть не успела, как мне позвонил мужчина, который и заказывал для нее такси. Мужчина представился ее сыном и попросил помочь пенсионерке отправить какие-то чеки о переводах на нужный номер. Мол, пожилая женщина сама не сможет разобраться. И пообещал мне хорошие чаевые.

Пассажирка вела себя очень тихо. Аваз взял её телефон, чтобы отправить чеки об оплате, и вдруг зацепился взглядом за суммы, указанные в чеках. Пенсионерка перевела некоему Андрею 700 тысяч рублей!

— Я у неё спрашиваю: «Как сына вашего зовут?» Она мне говорит: «Алексей». Как же, говорю, Алексей, если в чеках Андрей написано? Бабушка стушевалась, оправдываться начала: «Ой, перепутала, Андрей его зовут». Тут я её и заставил честно во всём признаться.

Оказалось, на пожилую женщину вышли телефонные мошенники. Они представились сотрудниками полиции, убедили ее в режиме строгой секретности переводить сбрежения им.

Аваз решил, что если не вмешаться, на бабушку возьмут ещё и кредиты, и повёз её в отделение полиции.

— Она сопротивлялась поначалу, не верила, что полицейские были ненастоящими. Я ей сказал: «Сейчас в полиции и узнаем, работают у них такие или нет». Пришлось её чуть ли не силком в отделение заводить, она всё домой просилась, до конца не верила...

В то же время в отделении полиции с сотрудниками консультировалась другая женщина. Она называла полицейским те же фамилии... Стало ясно, что схема у мошенников одна и та же.

— Мошенники оказались очень наглыми: не отпускали бабушку «с телефона», даже когда она уже в полиции сидела. Я даже полицейского попросил самого с мошенниками поговорить.

Передав пассажирку в руки стражам порядка, Аваз продолжил свой рабочий день. Сейчас у него нет связи с пассажиркой, и как закончилась история, он не в курсе. Но, по его словам, очень хотел бы узнать, как у нее дела. 

Если вы знаете героев нашей истории, напишите об этом в комментариях! Нам важно знать, что сейчас у тулячки всё хорошо.

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Автор:
сегодня, в 16:02 +12
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водитель такси
Место
Тула

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