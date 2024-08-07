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В Туле состоялась экспертная сессия, направленная на реализацию личностного потенциала и воспитание патриотов

В Туле состоялась экспертная сессия, направленная на реализацию личностного потенциала и воспитание патриотов

По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева эксперты предлагали идеи в рамках разработки программы развития Тульской области до 2030 года.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил актуализировать действующую программу развития Тульской области, скорректировать ее в соответствии с национальными целями, обозначенными президентом России, и разработать план мероприятий до 2030 года.

Одна из семи национальных целей, направленных на актуализацию программы, - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Стратегическая экспертная сессия состоялась 7 августа в атриуме Тульского кремля.

Перед участниками было поставлено несколько актуальных вопросов:

  • увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов
  • обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
  • продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества

Всего представлено восемь команд — во время групповой дискуссии они разрабатывают и представляют свои идеи в рамках заданных тем.

Участники сессии — эксперты из разных сфер: культурный центр «Объединение центров развития культуры», Тульский областной центр молодежи, молодежное пространство «Октава», театральные деятели России, коммерческие и некоммерческие организации и другие.

Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула, заслуженный мастер спорта России:

Ольга Слюсарева

Развитие добровольческого движения, воспитание социальной ответственности зависит не только от молодежи, но и от активности всех туляков. Именно поэтому мы приветствуем и поддерживаем общественное обсуждение насущных вопросов сессии. Только в результате совместных усилий мы можем прийти к решению поставленных задач.

Яна Земченкова, председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тульской области:

Яна Земченкова

Сессия началась не так давно, но мы уже выяснили, что главная наша задача — сохранение и укрепление традиционных нравственных ценностей и института семьи. Самый эффективный метод — личный пример.

На данный момент в России «Движение первых» охватывает 7 млн. человек. В Тульской области зарегистрировано более 50 тыс. участников. Дети охотно откликаются на наш призыв — поначалу стесняются, но со временем вовлекаются. Особенно интересны поездки — мы организуем путешествия по всей России: от Тулы до Камчатки.

В «Движении первых» все проекты (их более сотни) направлены на развитие потенциала подрастающего поколения. Все проекты разноплановые: экология, творчество, патриотизм, международные отношения — все, что может быть интересно детям.

Всего будет проведено 20 таких сессий. Семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Внести свои предложения может каждый — для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится совместная сессия с правительством области, где эксперты представят результаты своей работы профильным министрам и главе региона Дмитрию Миляеву.

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Фотограф:
сегодня, в 16:11 +1
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Ольга СлюсареваДмитрий Миляев
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Тула
 

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