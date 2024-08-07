Дмитрий Миляев предложил помощь жителям Курска после нападения ВСУ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил слова поддержки жителям Курской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Переживаем и следим за ситуацией на приграничной территории Курской области. Тульская область выражает слова поддержки курянам и готова оказать любую помощь. Только вместе мы со всем справимся! — отметил глава региона.

Напомним, 6 августа стало известно о мощном обстреле города Суджи, в результате которого пострадали мирные жители и были разрушены жилые дома. Вскоре после этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. По данным СМИ, бои продолжаются до сих пор, к месту боестолкновений направлены резервы российской группировки войск.