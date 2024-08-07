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Дмитрий Миляев предложил помощь жителям Курска после нападения ВСУ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев предложил помощь жителям Курска после нападения ВСУ

Туляки следят за ситуацией на приграничной территории.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил слова поддержки жителям Курской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Переживаем и следим за ситуацией на приграничной территории Курской области. Тульская область выражает слова поддержки курянам и готова оказать любую помощь. Только вместе мы со всем справимся! — отметил глава региона. 

Напомним, 6 августа стало известно о мощном обстреле города Суджи, в результате которого пострадали мирные жители и были разрушены жилые дома. Вскоре после этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. По данным СМИ, бои продолжаются до сих пор, к месту боестолкновений направлены резервы российской группировки войск.

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Автор:
сегодня, в 15:47 +1
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