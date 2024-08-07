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До 1 сентября на набережной в Богородицке появится пирс
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

До 1 сентября на набережной в Богородицке появится пирс

Также на территории установят лавочки, урны, теневые навесы, освещение.

В Тульской области благоустраивают общественные пространства, которые в 2023 году стали победителями рейтингового голосования нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в Богородицке преобразится зона отдыха возле набережной. За нее проголосовали более 4 тыс. жителей. В зоне у воды обустроят пирс, выложат тротуарную плитку, заасфальтируют дорожки, установят малые архитектурные формы, лавочки, урны, теневые навесы, освещение. Все работы планируется завершить до 1 сентября.

— Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев уделяет особое внимание вопросу благоустройства и держит на контроле реализацию проектов по программе «Формирование современной городской среды». Нам важно создать востребованное общественное пространство, которое станет точкой притяжения для жителей разных возрастов. Именно они выбирают территории для благоустройства, а затем участвуют в разработке дизайн-проекта, — отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

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Напомним, в этом году в рейтинговом голосовании приняли участие более 119 тыс. жителей региона. Пространства для благоустройства выбирали в десяти городах области с численностью жителей более 20 тыс. человек. Работы на этих территориях пройдут уже в следующем году.

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