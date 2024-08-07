В ближайшие часы Тулу накроет грозовой фронт

В ближайшие три часа с сохранением до утра 8 августа на территории Тульской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза. При грозе усиление ветра до 10-15 м/с.
МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;
- не купайтесь в водоемах.
Телефоны экстренных служб: 101, 112.