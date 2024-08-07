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В ближайшие часы Тулу накроет грозовой фронт
Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие часы Тулу накроет грозовой фронт

Ожидается сильный ветер.

В ближайшие три часа с сохранением до утра 8 августа на территории Тульской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза. При грозе усиление ветра до 10-15 м/с.

МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;
  • не купайтесь в водоемах.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

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сегодня, в 15:30 +1
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