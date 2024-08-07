  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле предложили обустроить дублер параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле предложили обустроить дублер параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле предложили обустроить дублер параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта

Это должно исключить заезд автобусов на разворотное кольцо и образование заторов.

7 августа глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание с участием профильных управлений и ведомств.

Директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Юрий Терехов рассказал, что для удобства посетителей на территории городского кладбища № 1 проводят работы по благоустройству, недавно были установлены новые туалеты. Но есть проблемы с организацией движения. Так, из-за ограниченного пространства возле въезда на территорию кладбища возникают затруднения у общественного транспорта, который подъезжает к остановке для высадки пассажиров. На данный момент не предусмотрены парковочные места, в том числе для личного транспорта, а потребность в этом есть. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

В связи с этим назрела необходимость изменения организации дорожного движения на существующем разворотном кольце. В ходе совещания рассмотрели разные варианты его обустройства, предложенные управлением по транспорту и дорожному хозяйству.

Один из них предполагает обустройство участка дороги-дублера параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта,

чтобы исключить заезд автобусов на разворотное кольцо и образование заторов. 

Кроме того, на территории разворотного кольца стоят палатки с цветами и другой соответствующей атрибутикой. Начальник управления экономического развития Александр Ильинский рассказал, что договоры аренды заключены с 49 предпринимателями. Было отмечено, что при новой организации движения на разворотном кольце все торговые места необходимо сохранить. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, по итогам выездного совещания Илья Беспалов дал поручение проработать оптимальный вариант обустройства разворотного кольца, чтобы были учтены все нюансы с организацией дорожного движения и торговли. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
разворотное кольцо

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
До 1 сентября на набережной в Богородицке появится пирс
До 1 сентября на набережной в Богородицке появится пирс
Синоптик: классическое бабье лето придет в сентябре
Синоптик: классическое бабье лето придет в сентябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.