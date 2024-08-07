В Туле предложили обустроить дублер параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это должно исключить заезд автобусов на разворотное кольцо и образование заторов.

7 августа глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание с участием профильных управлений и ведомств.

Директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Юрий Терехов рассказал, что для удобства посетителей на территории городского кладбища № 1 проводят работы по благоустройству, недавно были установлены новые туалеты. Но есть проблемы с организацией движения. Так, из-за ограниченного пространства возле въезда на территорию кладбища возникают затруднения у общественного транспорта, который подъезжает к остановке для высадки пассажиров. На данный момент не предусмотрены парковочные места, в том числе для личного транспорта, а потребность в этом есть.

В связи с этим назрела необходимость изменения организации дорожного движения на существующем разворотном кольце. В ходе совещания рассмотрели разные варианты его обустройства, предложенные управлением по транспорту и дорожному хозяйству.

Один из них предполагает обустройство участка дороги-дублера параллельно Новомосковскому шоссе для общественного транспорта,

чтобы исключить заезд автобусов на разворотное кольцо и образование заторов.

Кроме того, на территории разворотного кольца стоят палатки с цветами и другой соответствующей атрибутикой. Начальник управления экономического развития Александр Ильинский рассказал, что договоры аренды заключены с 49 предпринимателями. Было отмечено, что при новой организации движения на разворотном кольце все торговые места необходимо сохранить.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, по итогам выездного совещания Илья Беспалов дал поручение проработать оптимальный вариант обустройства разворотного кольца, чтобы были учтены все нюансы с организацией дорожного движения и торговли.