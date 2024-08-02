В Тульском перинатальном центре за июль родился 761 малыш

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В Тульском областном перинатальном центре в июле родился 761 малыш. Мальчики продолжают удерживать преимущество в статистике: их родилось 414, а девочек — 347.

В 3-х семьях родились двойни. Самый крупный июльский малыш — мальчик, весом 5690 г, ростом 60 см, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Напомним, ежегодно в перинатальном центре раньше срока рождается около 400 малышей, это примерно десятая часть от всего количества новорожденных. Вес самого маленького пациента за всю историю нового корпуса перинатального центра — 560 граммов! Мальчиков и девочек, которые рождаются намного раньше срока, негласно называют торопыжками. О том, как их выхаживают, можно почитать по ссылке.