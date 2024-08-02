  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин и Илья Беспалов поздравили тульских десантников с праздником - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дюмин, Миляев и Беспалов поздравили тульских десантников с праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дюмин, Миляев и Беспалов поздравили тульских десантников с праздником

Глава администрации Тулы даже записал для них песню.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил тульских десантников с Днем ВДВ. Праздник отмечается 2 августа.

По словам главы региона, этот праздник всегда отмечают особенно широко. На тульской земле базируется легендарная 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

«Десантники — люди особой, стальной закалки, верные сыны Отечества и его доблестные защитники. Вы всегда готовы выполнить любую боевую задачу, отправиться туда, где требуются мобильность, мужество и бесстрашие.

Спасибо вам за все, что вы делаете для России. Отдельная благодарность — ветеранам, которые стояли у истоков традиций ВДВ и теперь передают бесценный опыт современному поколению. Мы всегда будем помнить героизм воинов-десантников и никогда не забудем тех, кто отдал жизнь, исполняя воинский долг», — отметил Дмитрий Миляев. 

Помощник президента России Алексей Дюмин, поздравляя тульских десантников, отметил, что для военнослужащих Воздушно-десантных войск верность долгу и Родине, мужество и бесстрашие — главное жизненное призвание, воины-десантники по праву считаются элитой Вооруженных Сил России.

«Десантники плечом к плечу с бойцами других соединений и частей российской армии с честью защищают интересы России и отстаивают суверенитет Отечества в зоне проведения специальной военной операции, самоотверженно искореняют нацизм, продолжая дело своих героических дедов и прадедов», — говорится в поздравлении помощника президента.

К поздравлениям присоединился глава администрации Тулы Илья Беспалов. Чиновник исполнил песню на гитаре в честь праздника. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
День ВДВпоздравленияАлексей ДюминДмитрий МиляевИлья Беспалов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов
Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов
В Тульском перинатальном центре за июль родился 761 малыш
В Тульском перинатальном центре за июль родился 761 малыш
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.