Дюмин, Миляев и Беспалов поздравили тульских десантников с праздником

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава администрации Тулы даже записал для них песню.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил тульских десантников с Днем ВДВ. Праздник отмечается 2 августа.

По словам главы региона, этот праздник всегда отмечают особенно широко. На тульской земле базируется легендарная 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

«Десантники — люди особой, стальной закалки, верные сыны Отечества и его доблестные защитники. Вы всегда готовы выполнить любую боевую задачу, отправиться туда, где требуются мобильность, мужество и бесстрашие.

Спасибо вам за все, что вы делаете для России. Отдельная благодарность — ветеранам, которые стояли у истоков традиций ВДВ и теперь передают бесценный опыт современному поколению. Мы всегда будем помнить героизм воинов-десантников и никогда не забудем тех, кто отдал жизнь, исполняя воинский долг», — отметил Дмитрий Миляев.

Помощник президента России Алексей Дюмин, поздравляя тульских десантников, отметил, что для военнослужащих Воздушно-десантных войск верность долгу и Родине, мужество и бесстрашие — главное жизненное призвание, воины-десантники по праву считаются элитой Вооруженных Сил России.

«Десантники плечом к плечу с бойцами других соединений и частей российской армии с честью защищают интересы России и отстаивают суверенитет Отечества в зоне проведения специальной военной операции, самоотверженно искореняют нацизм, продолжая дело своих героических дедов и прадедов», — говорится в поздравлении помощника президента.

К поздравлениям присоединился глава администрации Тулы Илья Беспалов. Чиновник исполнил песню на гитаре в честь праздника.