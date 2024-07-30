В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали 6 человек

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в районе ТЦ «Пассаж».

Напомним, ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 13 часов на пересечении улиц Березовой и Комсомольской. КамАЗ не пропустил маршрутку, в результате аварии микроавтобус опрокинулся набок.

— В пассажирском транспортном средстве находилось 6 пассажиров, один из которых с многочисленными переломами доставлен в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.