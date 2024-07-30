  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали 6 человек - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали 6 человек
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали 6 человек

Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

В Новомосковске прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в районе ТЦ «Пассаж». 

Напомним, ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 13 часов на пересечении улиц Березовой и Комсомольской. КамАЗ не пропустил маршрутку, в результате аварии микроавтобус опрокинулся набок. 

— В пассажирском транспортном средстве находилось 6 пассажиров, один из которых с многочисленными переломами доставлен в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 16:54 0
Другие статьи по темам
Место
Новомосковск
Прочее
ДТПмаршруткапрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Два школьника из Тульской области поедут учиться публичным выступлениям в «Артек»
Два школьника из Тульской области поедут учиться публичным выступлениям в «Артек»
В Тульской области за неделю клещи покусали еще 49 человек
В Тульской области за неделю клещи покусали еще 49 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.