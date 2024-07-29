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На Новомедвенском проезде залатали дорожную яму: на следующий день из неё снова льётся вода
Фото Оксаны Б.

На Новомедвенском проезде залатали дорожную яму: на следующий день из неё снова льётся вода

Местные жители считают, что дорожники сделали свою работу «спустя рукава»: результат не продержался и суток.

Тулячка Оксана Б. прислала нам фотографию, сделанную пересечении Новомедвенского проезда и ул. Щегловская Засека: прямо посреди проезжей части там образовалась дыра, из которой вода в буквальном смысле «бьёт ключом».

Неоднозначности ситуации добавляет тот факт, что на этом участке буквально накануне прошли ремонтно-восстановительные работы: «В воскресенье заделали яму, а в понедельник из неё опять хлещет фонтан!», – жалуется читательница.

Судя по фотографии, недавно на перекрёстке действительно уложили свежую «заплатку» из асфальта. Но, видимо, рабочие отнеслись к своим обязанностям не совсем добросовестно, раз результат их деятельности не продержался и суток.

Напомним, в мае аналогичная проблема уже возникала на Калужском шоссе – городские чиновники обвинили во всём грунтовые воды и пообещали оборудовать дренажную систему.

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вчера, в 20:10 +2
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ТулаНовомедвенский проезд
 

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