Не дропер ли ты? Названы способы вовлечения в мошенничество

Оказывается, не всегда человек сразу знает, что он — участник преступной деятельности.

Каждое третье преступление в Тульской области — мошенничество, совершенное с использованием IT-технологий бесконтактным или контактным способом. Что касается последних, то уровень раскрываемости их растет. Контактные — это когда под предлогом компенсации ущерба, совершенного родственником ДТП (тут может быть и другая легенда, которая ведет к выманиванию денег), к жертве приезжает курьер и забирает сбережения.

Роман Смирнов, и. о. отдела по раскрытию мошенничеств УМВД России по Тульской области:

Роман Смирнов — За полгода таких преступлений было зафиксировано 123, все они раскрыты. К ответственности привлечено 146 человек. Процент раскрываемости IT-преступлений увеличился в этом полугодии на 2,1%: с 28,9 до 31%. В суд направлено три уголовных дела. Два из них в отношении ОПГ — они занимались обналичиванием денежных средств.

Два аналогичных дела расследуются. Также находится в производстве одно уголовное дело в отношении человека, занимавшегося активацией сим-карт и предоставлением мошенникам аккаунтов в мессенджерах.

Не только курьеры помогают мошенникам получать миллиардные доходы. Также на службе у них работают дроперы. Дропер — это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это деньги.

Их главная задача — «замести» финансовый след и существенно снизить оперативность раскрытия преступления переводами полученных от жертвы денег со счета на счет. И те и другие являются участниками преступной схемы, а значит, им грозит уголовная ответственность.

Зазывать людей открыто в преступную схему — не самая удачная идея, поэтому для создания сети дроперов злоумышленники выдумывают самые разные легенды.

В некоторых случаях вовлекают людей насильно — без их ведома.

Вот несколько возможных легенд для потенциальных дроперов:

Поступает звонок, неизвестный просит оформить банковскую карту, а затем отдать ее курьеру. За это предлагают вознаграждение от 1000 до 5000 рублей. Человек в погоне за быстрыми деньгами выполняет просьбу и действительно получает деньги. Затем ему предлагают платить по 2000-3000 рублей за каждого друга, который тоже оформит на себя банковскую карту. Причем в этом случае не обязательно карту передавать физически, достаточно просто передать ключи от онлайн-кабинета.

На сайте размещено объявление о поиске сотрудника на должность администратора лотереи. В его обязанности входит рассылка выигрыша победителям. Согласившийся на такую работу человек каждый день делает переводы со своей карты, оставляя себе 2% от суммы. На самом деле это не выигрыши, а деньги жертв «развода», которые многократно переводятся со счета на счет.

На карту или мобильный счет отправляют деньги, тут же звонят и говорят, что перевод был совершен ошибочно, и слезно просят вернуть деньги. Но только не на тот счет, с которого был совершен перевод, а уже на другой счет. Человек, не вдаваясь в детали, входит в положение и возвращает деньги. Но на самом деле он оказался насильно втянут в мошенническую схему и, по сути, стал дропером.

— Дроперы могут перекидывать деньги до 20 раз. Это лишает нас оперативности, потому что для доступа к каждому счету нужно получить отдельное судебное разрешение. С крупными банками у нас налажено взаимодействие. Но злоумышленники в курсе этого и используют менее популярные, которые долго отвечают на официальные запросы. Помогая вольно или невольно мошенникам, вы становитесь соучастником преступления, а значит, вам грозит уголовная ответственность: штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет, — подчеркивает Роман Смирнов. — Чтобы защитить себя от мошенничества, не сообщайте никому данные своей карты, не переводите деньги по просьбе третьих лиц, не разговаривайте с неизвестными, представляющимися сотрудниками полиции или Центрального банка.

Андрей Черкаев, эксперт по безопасности Тульского отделения Банка России:

Андрей Черкаев — Если человек по ошибке перевел деньги, он может обратиться в свою банковскую организацию и попросить об отмене перевода. А человеку, которому перевели, нужно позвонить и спросить, был ли запрос на отмену перевода или нет. В любой ситуации нужно обращаться в банковскую организацию, потому что вы не знаете, кто вам их перевел, и вы этих денег не ждали. Если вы их оставите себе полностью или частично, то вы — участник преступной схемы.

В полиции подчеркивают: если вы поняли, что оказались втянуты в мошенническую схему, не надо бояться — нужно прийти в полицию и сообщить об этом.

Такой человек как свидетель может оказать существенную помощь в выявлении счетов злоумышленников и прекращении деятельности всей преступной группы.