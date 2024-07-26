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В Туле 25 пар поженились в зеркальную дату 24.07.2024
Фото: ru.freepik.com.

В Туле 25 пар поженились в зеркальную дату 24.07.2024

Молодожены верят, что красивое сочетание цифр станет залогом счастливой жизни.

Влюбленные пары всегда заранее готовятся к свадебному торжеству и тщательно выбирают дату дня рождения своей семьи. Одной из самых красивых дат этого свадебного сезона однозначно стало 24 июля 2024 года.

В этот день во Дворце бракосочетания Тулы 25 пар счастливых молодоженов сказали друг другу долгожданное «да» и скрепили свой семейный союз подписями, сообщили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС и ОДМС по Тульской области. 

Молодожены верят, что такое сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни, а также хотят, чтобы в свидетельстве о заключении брака стояла красивая комбинация чисел. 

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Автор:
сегодня, в 10:40 0
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