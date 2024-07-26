В Туле 25 пар поженились в зеркальную дату 24.07.2024

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Влюбленные пары всегда заранее готовятся к свадебному торжеству и тщательно выбирают дату дня рождения своей семьи. Одной из самых красивых дат этого свадебного сезона однозначно стало 24 июля 2024 года.

В этот день во Дворце бракосочетания Тулы 25 пар счастливых молодоженов сказали друг другу долгожданное «да» и скрепили свой семейный союз подписями, сообщили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС и ОДМС по Тульской области.

Молодожены верят, что такое сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни, а также хотят, чтобы в свидетельстве о заключении брака стояла красивая комбинация чисел.