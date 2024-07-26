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В Бунырево проходит чемпионат и первенство России по пляжному волейболу

В Бунырево проходит чемпионат и первенство России по пляжному волейболу

Соревнования продлятся до 29 июля.

Чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине пляжного волейбола среди мужчин и женщин пройдет с 25 по 29 июля на площадках базы отдыха «Шахтёр» в селе Бунырево Алексинского района.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ, Общероссийская спортивная федерация спорта глухих. Ожидается участие около 50 спортсменов из 9 регионов Российской Федерации. 

Долгое время чемпионаты России по пляжному волейболу среди глухих проводились на побережье Черного моря в посёлке Витязево. В нынешнем же году соревнования пройдут в Тульской области, где ранее неоднократно проводились всероссийские соревнования по пляжному волейболу среди слышащих спортсменов.

На прошлогоднем чемпионате России титул сильнейших среди женщин завоевала столичная пара сурдлимпийской чемпионки 2013 года Елизаветы Алексеевой и Инессы Селютиной. А среди мужчин сильнейшим стал дуэт сурдлимпийскго призёра Максима Селютина из Москвы и Михаила Емельянова из Московской области, для которого этот титул стал первым в карьере.

С 2005 года пляжный волейбол был включен в список сурдлимпийских видов спорта. Российские спортсмены на каждых играх неизменно оказывались в числе призёров.

наша справка

Спорт глухих — комплекс спортивных дисциплин (5 зимних, 26 летних), проводимых по правилам соответствующих видов спорта на всероссийском уровне среди лиц с нарушением слуха с потерей слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.

Правом на проведение таких соревнований уполномочена Общероссийская спортивная федерация спорта глухих, в соответствии с государственной аккредитацией Минспорта России.

На международном уровне развитие спорта глухих курирует Международный комитет спорта глухих (ICSD), признанный Международным олимпийским комитетом (IOC) и проводящий с 1924 года зимние и летние Сурдлимпийские игры каждый четырехлетний цикл.
 

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пляжный волейболспорт глухих
Место
БуныревоТульская область

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