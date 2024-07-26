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Вильфанд: с понедельника Центральную Россию ждет похолодание

Вильфанд: с понедельника Центральную Россию ждет похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил об этом изданию РИА Новости.

С понедельника в Центральную Россию начнут приходить холодные воздушные массы, что приведет к снижению температуры до +19…+23 °C.

— Понедельник принесет значительные изменения в погодных условиях. Циркуляция воздуха изменится, и более прохладный воздух с севера начнет поступать в центр Европейской России, — отметил Роман Вильфанд.

По его данным, ожидается увеличение облачности и снижение температуры на 5-6 °C, которая будет находиться в пределах +19…+23 °C. Он добавил, что такая температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы для Центральной России. 

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сегодня, в 11:00 +2
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