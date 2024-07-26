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На границе Тульской области заметили черного аиста и американских норок
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области заметили черного аиста и американских норок

Птица находится под угрозой исчезновения и внесена в Красную книгу.

На границе Тульской и Калужской областей заметили черного аиста. Птица попала в объектив фотоловушки на территории заповедника «Калужские засеки». Черный аист находится под угрозой исчезновения. Птица внесена в Красную книгу не только в России, но и Белоруссии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. 

Черные аисты кормятся на болотах, в разливах рек, на мелководьях, иногда на лугах. Питаются земноводными, мышевидными грызунами, рептилиями, мелкой рыбой. Поедают прямокрылых — саранчу, кузнечиков. Очень осторожная молчаливая птица, вне гнездового периода держится в одиночку.

— На том же месте, где мы встретили семейку американских норок, фотоловушки запечатлели ещё один удивительный кадр: чёрный аист ходит по берегу малой лесной реки. Но присмотритесь: на заднем плане все те же наши норки! И они не мешают друг другу: аист занимается своими делами, норки — своими, — рассказали в заповеднике.

Ранее в объектив фотоловушки попало семейство американских норок. Их завезли в Россию ради содержания на зверофермах — шкурки норок очень ценились для изготовления меховых изделий. Со звероферм американские норки так или иначе умудрялись сбегать и постепенно сформировали устойчивые группировки по всей территории нашей страны.

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Автор:
сегодня, в 12:00 +2
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