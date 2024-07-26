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SuperJob: «Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников»
Фото freepik.ru.

SuperJob: «Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников»

Так поступает каждый пятый работодатель.

Чаще всего формулировку «По договоренности» в описании вакансии и резюме используют, чтобы выгодно договориться о зарплате в зависимости от фактической работы и условий труда. 

SuperJob выяснил, почему работодатели предпочитают не раскрывать размер заработной платы. 71% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования. Каждая четвертая организация изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение. 22% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда — старые работники могут получать меньше новых.
 
Каждый пятый работодатель не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда.
 
15% надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях. 13% честно говорят, что доходы в компании не соответствуют среднерыночному уровню. 9% рассчитывают привлечь больше соискателей. А 6% используют формулировку «По договоренности», когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

43% соискателей скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы. 9% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 8% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 7% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Еще 7% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. 6% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда. 
 
Соискателей, заявляющих
«Зарплата — не главное», за пять лет
не осталось совсем.
 

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