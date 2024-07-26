SuperJob: «Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников»

Чаще всего формулировку «По договоренности» в описании вакансии и резюме используют, чтобы выгодно договориться о зарплате в зависимости от фактической работы и условий труда.
Каждый пятый работодатель не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда.
43% соискателей скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы. 9% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 8% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 7% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Еще 7% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. 6% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда.
Соискателей, заявляющих
«Зарплата — не главное», за пять лет
не осталось совсем.