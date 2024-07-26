В Ефремовском районе Тульской области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности

Фото Алексея Пирязева

По данным специалистов, в муниципалитете – самый высокий класс опасности.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 27–28 июля в ГО Ефремов Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожароопасности (5-й класс).

Тел. экстр. служб: 112, 101.

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Пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности: