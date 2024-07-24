Тульская гордума 6-го созыва подвела итоги работы

В ходе очередного 64-го заседания Тульской городской Думы были подведены итоги деятельности депутатского корпуса за 5 лет.

С сентября 2019 года проведена масштабная работа. Состоялось 64 заседания, принято более 1400 решений. Вопросы прорабатывались на рабочих группах, обсуждались в ходе постоянных комиссий, на заседаниях Тульской городской Думы.

Ольга Слюсарева — Эти 5 лет были насыщены событиями, конкретными делами и различными задачами, требующими серьезных решений. С самого начала созыва депутатскому корпусу пришлось работать в условиях новых вызовов, — отметила глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. — Мы впервые столкнулись с пандемией коронавируса. Благодаря сплоченности и единению с честью выдержали это испытание. Многие стали заниматься волонтерской деятельностью, поддерживали медиков, незащищенные категории граждан.

Важнейшим направлением в работе с первых дней спецоперации стала помощь военнослужащим, членам их семей, бойцам, находящимся на лечении в госпитале, вынужденным переселенцам и соотечественникам из других регионов.

Евгений Смолянинов — Все, кто выполняет свой патриотический гражданский долг в зоне СВО — герои, — отметил заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. — Очень важно, что в непростые времена люди объединяются. Тысячи туляков сплотились, чтобы поддержать защитников и их семьи. В рамках акции «Все для Победы 71» в зону СВО, в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области регулярно отправляли тонны гуманитарных грузов с необходимыми продуктами, медикаментами, одеждой. Многие депутаты лично сопровождали гумконвои. Бойцам на передовой важно чувствовать надежный тыл. Помимо гуманитарного груза мы привозили письма, открытки, детские рисунки. Их военнослужащие очень ценят: перечитывают, хранят у сердца. Мы и дальше будем максимально заботиться о военнослужащих и их близких. Это наш вклад в приближение общей победы!

На муниципальном уровне были приняты меры соцподдержки детей участников СВО, им предоставляется бесплатное питание в школах. На 50% снижена плата за наем в неприватизированном жилье для военнослужащих и членов их семей.

Экономика города, несмотря на санкционное давление, показала положительные результаты. По многим показателям Тула среди городов ЦФО занимает лидирующие позиции.

Тула активно участвует в реализации нацпроектов, региональных и муниципальных программ. Сохраняется социальная направленность бюджета. Большое внимание уделяется благоустройству, ремонту дорог, строительству и ремонту мостов, объектов социальной сферы, модернизации ЖКХ, переселению граждан из аварийного жилья. Строятся новые школы и детсады.

В областном центре эффективно реализуется программа «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За пять лет благоустроены 307 дворовых территорий и 17 общественных пространств.

За отчетный период по программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» выполнены работы на 340 объектах.

По программе «Народный бюджет» реализовано 356 инициативных проектов.

Эффективно реализуется муниципальный проект «Наш город». За 4 года выполнены работы более чем на 1200 объектах.

Анастасия Дементьева — Муниципальный проект «Наш город» — совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и администрации Тулы. Программа отлично зарекомендовала себя и показала высокую востребованность у жителей, — отметила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. — Проект успешно работает там, где люди заинтересованы в решении локальных вопросов. На выполнение заявок жителей ежегодно выделялось около 100 млн рублей, с 2024 года финансирование увеличено и составляет порядка 150 млн рублей. В рамках проекта проводят благоустройство дворов, обустройство детских игровых и спортивных площадок, ремонт общедомового имущества многоквартирных домов и многое другое.

За отчетный период городская Дума организовывала и проводила публичные слушания и общественные обсуждения по градостроительным вопросам, внесению изменений в Устав города и Правила благоустройства, обсуждению проекта бюджета города.

Проводилась серьезная работа по мониторингу нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства.

Рассматривались вопросы, касающиеся предоставления в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений социально ориентированным НКО, присвоения новых названий улицам, установки мемориальных досок и другие.

Депутаты постоянно взаимодействовали с жителями, председателями ТОС, общественными организациями и трудовыми коллективами. Каждый проводил личные приемы граждан, отчитывался перед населением о своей работе.

— Отмечу, что депутатский корпус представлен разными политическими партиями. Несмотря на это, по ключевым вопросам депутаты проявляли консолидированную позицию в интересах жителей, демонстрируя сплоченность, — подчеркнула Ольга Слюсарева. — Благодарю за поддержку региональное правительство, Тульскую областную Думу, прокуратуру города Тулы, контрольно-счетную палату, администрацию города. Спасибо за совместную плодотворную работу, понимание и сотрудничество коллегам-депутатам, аппарату Думы.