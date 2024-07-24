Туляк принуждал несовершеннолетнюю к сексу, шантажируя её интимными фотками

Говорил, что если она перестанет вступать с ним в связь, опубликует все в соцсетях.

В Туле 34-летний мужчина обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера, нарушении неприкосновенности частной жизни и изготовлении порно с несовершеннолетней, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый состоял в интимных отношениях с 17-летней девушкой. С её согласия он неоднократно фотографировал и снимал на видео обнаженную несовершеннолетнюю. Позже эти материалы мужчина использовал для шантажа. Говорил, что если девушка перестанет заниматься с ним сексом, опубликует весь компромат в соцсетях.

Потерпевшая в какой-то момент отказалась выполнять его требования и обратилась в полицию. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.



