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Отмена Фэнтези Феста в Венёве: как вернуть деньги за билет и связаться с организаторами
Фото Алексея Пирязева.

Отмена Фэнтези Феста в Венёве: как вернуть деньги за билет и связаться с организаторами

Рассказываем, что делать, если билет хочется сдать уже сейчас.

После публикации новости об отмене фестиваля в Золотом городе мы спросили у организатора Ивана Кулагина о том, как участники могут вернуть потраченные деньги. Вот простая инструкция.

Покупка билетов осуществляется через сервис Timepad — именно туда перенаправляет сайт при попытке приобрести билет на официальном сайте фестиваля. Вернуть билеты можно в разделе с покупками. Найдите вот такую ссылку, она перенаправит вас на страницу возврата:

 

 Screenshot_21.jpg

Деньги придут в течение 2-30 дней. Важно: сервис не возвращает деньги за часть покупки. Это значит, что если вы передумали ехать, но ваш друг хочет сохранить свой билет, вам придётся договориться с ним «на берегу»: один из двух билетов возврату не подлежит.

Вот несколько полезных ссылок, где публикуется последняя информация о фестивале, а также официальные страницы организаторов:

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Место
Золотой городВенёвский район

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