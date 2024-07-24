Отмена Фэнтези Феста в Венёве: как вернуть деньги за билет и связаться с организаторами

Фото Алексея Пирязева.

Рассказываем, что делать, если билет хочется сдать уже сейчас.

После публикации новости об отмене фестиваля в Золотом городе мы спросили у организатора Ивана Кулагина о том, как участники могут вернуть потраченные деньги. Вот простая инструкция.

Покупка билетов осуществляется через сервис Timepad — именно туда перенаправляет сайт при попытке приобрести билет на официальном сайте фестиваля. Вернуть билеты можно в разделе с покупками. Найдите вот такую ссылку, она перенаправит вас на страницу возврата:

Деньги придут в течение 2-30 дней. Важно: сервис не возвращает деньги за часть покупки. Это значит, что если вы передумали ехать, но ваш друг хочет сохранить свой билет, вам придётся договориться с ним «на берегу»: один из двух билетов возврату не подлежит.

Вот несколько полезных ссылок, где публикуется последняя информация о фестивале, а также официальные страницы организаторов: