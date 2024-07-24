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Госдума разрешила приставам применять оружие
Фото Артема Жильцова.

Госдума разрешила приставам применять оружие

Однако без веских причин жать на курок будет нельзя.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) смогут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такой правительственный закон приняла Госдума. Но депутаты при этом поставили множество условий — без веских причин жать на курок будет нельзя, пишет «Российская газета». 

Речь в законе идет о ношении и применении аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников, а также огнестрельного оружия. Пока что указанные полномочия имеют только судебные приставы по обеспечению деятельности судов. Они имеют право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей. Стрелять можно и для пресечения побега граждан из-под стражи. 

— Приставы должны будут предупредить о намерении применить силу или использовать спецсредства и оружие, а затем предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований, если промедление не создает опасности жизни и здоровью. Кроме того, они будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи, — отметили в газете. 

В течение суток сотрудники ФССП должны будут уведомлять прокурора и близких родственников в случае ранения или смерти гражданина. Уточняется, что принятие закона не приведет к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как реализация сотрудниками указанных полномочий строго регламентирована, считают авторы проекта из Минюста.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:40 0
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