Госдума разрешила приставам применять оружие

Фото Артема Жильцова.

Однако без веских причин жать на курок будет нельзя.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) смогут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Такой правительственный закон приняла Госдума. Но депутаты при этом поставили множество условий — без веских причин жать на курок будет нельзя, пишет «Российская газета».

Речь в законе идет о ношении и применении аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников, а также огнестрельного оружия. Пока что указанные полномочия имеют только судебные приставы по обеспечению деятельности судов. Они имеют право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей. Стрелять можно и для пресечения побега граждан из-под стражи.

— Приставы должны будут предупредить о намерении применить силу или использовать спецсредства и оружие, а затем предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований, если промедление не создает опасности жизни и здоровью. Кроме того, они будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи, — отметили в газете.

В течение суток сотрудники ФССП должны будут уведомлять прокурора и близких родственников в случае ранения или смерти гражданина. Уточняется, что принятие закона не приведет к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как реализация сотрудниками указанных полномочий строго регламентирована, считают авторы проекта из Минюста.