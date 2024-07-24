Отмена Фэнтези Феста в Венёве: участников призывают «атаковать» венёвскую администрацию?

Фото Алексея Пирязева.

Вчера Myslo сообщил об отмене Фэнтези Феста в Золотом городе. Это подтвердили в администрации муниципального образования (условия проведения не согласовали с организаторами). Сегодня Андрей Шубчинский — глава администрации МО Венёвский район — лично продублировал эту информацию у себя на странице:

Фестиваль отменён, теперь уже точно. Но есть несогласные.

Вот такое сообщение появилось в обсуждении фестиваля на его официальной странице. Человек (организатор чата Фэнтези-феста) под именем Олег Шнайдер обращается к участникам, которые уже купили билеты и буквально сидят на чемоданах:

— Каждый из полутора тысяч пусть придёт и напишет коммент на странице Шубчинского. Наше требование — дать чёткое, понятное разрешение на проведение фестиваля.

Просит без мата и хамства. Получится ли это у встревоженных последними новостями участников фестиваля — большой вопрос. Одно ясно: Олег Шнайдер призывает «флудить» в комментариях должностного лица — главы администрации одного из тульских муниципальных округов.

А пока поток сообщений льётся лишь в комментариях самого феста. Люди в недоумении: крупные тульские СМИ уже написали об отмене фестиваля, а организаторы продолжают рекламировать спикеров и музыкантов.

Некоторые сохраняют оптимистичный настрой:

А кто-то уже предвидит будущее:

Также люди встревожены тем фактом, что на сайте организатора нет информации о том, как вернуть деньги за купленные билеты.